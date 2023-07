Rua Ipiranga terá manutenção de guias e sarjetas; motoristas devem ficar atentos

A área central de Mogi das Cruzes recebe, a partir desta segunda-feira (10), os trabalhos de recuperação asfáltica do Programa Nova Mogi, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Os serviços começam pela rua Ipiranga, com a manutenção de guias e sarjetas, durante o dia. A área estará sinalizada, mas é preciso atenção por parte dos motoristas.

Outra frente do Nova Mogi segue atuando entre o Jardim Esperança e o Jardim Santa Teresa. Nos próximos dias, a rua Dr. José Juca Assi terá serviços executados por trechos, com recuperação de guias e sarjetas, fresagem do pavimento antigo e aplicação de massa asfáltica.

Já na Vila Nova Cintra, até a próxima semana, a Avenida Alexandrina de Paula recebe os serviços de manutenção de guias e sarjetas, assim como a fresagem (raspagem do asfalto antigo) e a aplicação da nova massa asfáltica.

Nos últimos dias, os trabalhos também se concentraram no distrito de Cezar de Souza. Depois da avenida Nilo Marcatto, na Vila Aparecida, os serviços são executados na avenida Kennedy e na rua Ewald Muhleise, com a aplicação da nova massa asfáltica.

Assim como na área central, em todas as outras vias em manutenção, os condutores devem ficar atentos. Isso porque, para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração por causa das condições climáticas.

“Vamos iniciar os trabalhos na área central pela rua Ipiranga. Por ser uma região de trânsito intenso, pedimos a compreensão dos motoristas e comerciantes – são serviços importantes para garantir a segurança e a fluidez. Nesta via as obras mais complexas – fresagem do pavimento, recuperação de base e aplicação de massa asfáltica – serão executadas durante a noite, pelas próximas semanas” explica o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.