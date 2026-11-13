Rua Amália Pereira Simões recebe obras de revitalização

Rua Amália Pereira está recebendo serviços de drenagem e assentamento de tubulações

A Prefeitura de Suzano iniciou, na segunda-feira (09), mais uma etapa do programa de pavimentação e revitalização viária do município, com intervenções na rua Amália Pereira Simões, no Jardim São Luís, no distrito de Palmeiras. A via está recebendo serviços de drenagem e assentamento de tubulações. Nos próximos dias, os trabalhos avançarão para o alinhamento de guias, implantação de sarjetas e sarjetões, abertura de caixa, reforço da base e, posteriormente, pavimentação asfáltica.

Com 420 metros de extensão, o trecho contemplado tem previsão de conclusão dos serviços em janeiro de 2027. Na terça-feira (10), o prefeito Pedro Ishi, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do vereador Rogério Castilho, vistoriou o andamento das intervenções.

A obra conta com investimento de R$ 2.265.696,56 em recursos municipais e está sendo executada pelo Consórcio ROC Vias Casamax. Os serviços no Jardim São Luís se somam a outras frentes de trabalho em andamento em diferentes bairros de Suzano. A vistoria também integra a rotina de acompanhamento das obras realizada semanalmente pelo chefe do Executivo.

Na segunda (09), o prefeito acompanhou os serviços de revitalização na rua Gino Marques da Cunha, no Parque Umuarama, que atingiram 60% de execução nesta semana. Iniciados em outubro, os trabalhos já contemplaram a substituição do solo, a construção de guias e sarjetas e a implantação do sistema de drenagem. A próxima etapa será a pavimentação asfáltica, prevista para começar nos próximos dias.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou a importância das intervenções para garantir a qualidade e a durabilidade da pavimentação. “Estamos executando todas as etapas necessárias para garantir que a rua receba uma estrutura adequada, desde a drenagem até a aplicação do asfalto. Esse cuidado é fundamental para assegurar a durabilidade do pavimento e proporcionar melhores condições de tráfego aos moradores”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que os investimentos em infraestrutura viária seguem como uma das prioridades da administração municipal. “Estamos avançando com obras importantes em diferentes regiões de Suzano, levando melhorias para bairros que precisam dessa atenção. No Jardim São Luís, estamos investindo mais de R$ 2,2 milhões de recursos municipais para garantir uma via mais segura e estruturada para os moradores. Nosso compromisso é continuar acompanhando de perto cada intervenção e trabalhando para oferecer mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população”, declarou.