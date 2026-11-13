Câncer de próstata: mitos, medos e verdades sobre o exame que salva vidas

Urologistas explicam por que vencer o preconceito cultural e realizar a prevenção anual é a melhor estratégia

Ausência de sintomas é a maior armadilha da doença: “O câncer de próstata geralmente é

silencioso”, diz o médico urologista Carlos Eduardo

O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Os números impressionam: segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de aproximadamente 71,7 mil novos diagnósticos anuais e mais de 17 mil mortes no mesmo período — uma média de um óbito a cada 40 minutos. Em 2025, a doença matou cerca de 18,5 mil homens no Brasil, em média, 50 óbitos por dia, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Apesar dos avanços da Medicina, o maior desafio na luta contra a doença não está nos laboratórios ou blocos cirúrgicos, mas sim no preconceito e na falta de informação. Para detalhar os mitos, medos e verdades que cercam o tema, o jornal A Semana entrevistou dois especialistas na área: o dr. Carlos Eduardo Godoi Marins, urologista com especialização em cirurgia robótica e mestrado pela Faculdade de Medicina do ABC, e o dr. Sandro Waintrub, médico urologista há 24 anos, formado pela Faculdade Federal Fluminense (HOF/UFF), com residência pelo Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Um dos principais pontos destacados por ambos os médicos é o comportamento masculino em relação à saúde. Culturalmente, muitos homens adiam a ida ao consultório por associarem a busca por cuidado a uma demonstração de fraqueza. “O que eu mais vejo no consultório é que o homem não tem medo da doença, ele tem medo do julgamento”, afirma o dr. Sandro Waintrub. “A estratégia que mais funciona é tirar o urologista do lugar de ‘médico do toque’ e colocar no lugar de ‘médico do homem’. Falamos de pressão, sono, energia, vida sexual, e a próstata entra naturalmente. Quando ele entende que é um check-up, ele volta”, completa.

Já o dr. Carlos Eduardo enfatiza que a ausência de sintomas é a maior armadilha da doença. “O câncer de próstata geralmente é silencioso nas fases iniciais. Muitos pacientes não apresentam absolutamente nenhum sintoma. Quando as manifestações aparecem — como dificuldade para urinar, jato fraco, sangue na urina ou sêmen e dor óssea —, a doença pode estar em fase avançada.”

O risco de negligenciar a prevenção é alto. Na fase metastática, quando o tumor se espalha (principalmente para os ossos), as opções terapêuticas perdem o caráter curativo. “Já atendi paciente com PSA de 3.000, em cadeira de rodas com fratura na coluna. O câncer judia muito nas fases avançadas. Por isso, a detecção precoce é crucial”, alerta o dr. Carlos Eduardo.

Mitos sobre o toque retal

Cercado de piadas e tabus, o toque retal continua sendo uma das principais razões para o adiamento das consultas. No entanto, os especialistas desmistificam o procedimento.

“Precisamos esclarecer três pontos: o toque retal não altera a masculinidade, não provoca impotência sexual e não é doloroso na maioria dos casos”, explica o dr. Carlos Eduardo. “É um exame rápido, realizado com privacidade e respeito, que dura poucos segundos e avalia o tamanho, a consistência e a presença de nódulos na próstata”, ressalta.

O médico urologista Sandro Waintrub complementa lembrando a importância da abordagem no consultório: “Eu sempre explico ao paciente: vai durar 5 segundos, não dói, é com luva e gel. É um exame que me dá informações sobre o tecido prostático que nenhum exame de sangue consegue dar sozinho.”

Urologista Sandro Waintrub: “Eu sempre explico ao paciente:

vai durar 5 segundos, não dói, é com luva e gel”

Nesse cenário, a rede de apoio familiar desempenha um papel fundamental. Esposas, filhas e parceiras costumam ser as primeiras a incentivar o agendamento da consulta. “A mulher é a maior aliada da prevenção. O ideal é incentivar sem expor: marcar o check-up, acompanhar até a clínica e deixar o homem à vontade. O cuidado deve ser celebrado”, reforça o dr. Sandro.

Riscos e avanços diagnósticos

A incidência da doença aumenta com a idade — cerca de 9 em cada 10 homens diagnosticados têm mais de 55 anos. Além da idade avançada, o histórico familiar (pai, irmão ou avô acometidos) e a raça/etnia (homens negros apresentam maior incidência) são fatores determinantes. O estilo de vida também conta: sedentarismo, obesidade e alterações no perfil lipídico e de glicemia aumentam os riscos. Hábitos saudáveis, atividade física e vida sexual ativa auxiliam na manutenção da saúde geral.

O cenário do rastreamento mudou significativamente nos últimos anos. Exames de sangue como o PSA (Antígeno Prostático Específico) continuam fundamentais, mas alterações nem sempre indicam câncer — podem refletir hiperplasia benigna ou prostatite.

Atualmente, o uso da ressonância magnética multiparamétrica ajuda a estratificar o risco (utilizando a escala PI-RADS de 1 a 5) e indica exatamente a região que necessita de biópsia, reduzindo procedimentos desnecessários. Exames como o PHI e o 4Kscore também oferecem biomarcadores de precisão. “Ressonância, PSA e toque retal são complementares. Um não substitui o outro”, pondera o dr. Carlos Eduardo.

Tratamento e cura

Quando o diagnóstico é feito no início, as chances de cura ultrapassam 90%. As opções de tratamento dependem do estágio da doença, da agressividade do tumor (avaliada pelo escore de Gleason/ISUP), dos níveis de PSA e das condições gerais do paciente.

Vigilância Ativa: Para tumores de baixo risco ou pacientes idosos, realiza-se o acompanhamento rigoroso sem intervenção imediata.

Cirurgia Robótica: Principal escolha cirúrgica atual, oferece recuperação mais rápida e menor incidência de complicações como incontinência urinária e disfunção erétil.

Radioterapia: Indicada para diversos estágios, podendo ser associada a tratamentos hormonais.

Hormonoterapia e Terapias-Alvo: Utilizadas principalmente em fases avançadas ou metastáticas para interromper o estímulo da testosterona sobre as células tumorais.

“Não existe um tratamento único para todos, existe o tratamento ideal para aquele paciente”, conclui o dr. Sandro Waintrub. Dedicar 20 minutos por ano a um check-up médico continua sendo a decisão mais simples e eficaz para preservar o futuro e a saúde do homem.