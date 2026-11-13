ACMC prevê aumento nas vendas da Black Friday

Tradicionalmente, a Black Friday é um dos períodos mais aguardados do ano pelos consumidores e comerciantes mogianos, antes das festas de fim de ano. De acordo com estimativas da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), a expectativa de crescimento é de 8% a 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

A data oficial da campanha será 27 de novembro, última sexta-feira do mês, mas os comerciantes já começaram a atrair consumidores nos últimos dias com vitrines decoradas e descontos de até 70%. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a Black Friday de 2026 deve ser marcada por um consumidor mais cauteloso, atento aos preços e preocupado com o orçamento doméstico.

Segundo a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, o empresário deverá apostar em ofertas realmente vantajosas e condições de pagamento acessíveis para impulsionar as vendas e fidelizar o cliente. “O consumidor está mais atento aos preços e busca vantagens reais antes de decidir pela compra. Por isso, o empresário precisa oferecer descontos atrativos e condições de pagamento acessíveis, que estimulem o consumo e tornem a experiência de compra positiva. Mais do que impulsionar as vendas durante a Black Friday, é uma oportunidade de conquistar a confiança do cliente”, destacou.

Entre as categorias mais procuradas estão: eletrodomésticos: especialmente os de linha branca, como geladeiras, microondas e máquinas de lavar; smartphones, campeões de procura e com forte concorrência entre marcas; eletrônicos, como caixas de som, impressoras e tablets; notebooks e computadores, roupas, calçados e perfumes, que ganham destaque na hora de presentear.

A gerente da loja Oscar Calçados, Andreia Faria Pereira, demonstra otimismo em relação à Black Friday. A expectativa é aproveitar o aumento do fluxo de consumidores para impulsionar as vendas, alcançar as metas e engajar a equipe. “Nossa expectativa é bastante positiva, pois a Black Friday é uma data aguardada pelo comércio, pelos consumidores e pelos vendedores. Esperamos alcançar as metas de vendas, contando com o engajamento da equipe. É uma oportunidade em que todos ganham: os clientes encontram preços mais atrativos, a loja recebe um fluxo maior de consumidores e os vendedores têm a chance de atingir suas metas. Por isso, esperamos conquistar bons resultados”, ressaltou.

Fins de semana

A presidente da ACMC reforça ainda a importância de manter o comércio e os bares abertos durante os fins de semana de novembro, especialmente no período que antecede a Black Friday e o Natal. “Queremos que o Centro esteja vivo, pulsante. A abertura dos bares e restaurantes aos fins de semana ajuda a manter o fluxo de pessoas, estimula as compras e torna a região mais atrativa para toda a família”, afirmou Fádua Sleiman.

Mundo de Prêmios

Para impulsionar as vendas durante a Black Friday, a campanha Mundo de Prêmios da ACMC segue movimentando o comércio local. A campanha prevê sorteios mensais com prêmios variados, incluindo eletrodomésticos, eletrônicos, vouchers, itens esportivos e, no sorteio de Natal, uma smart TV e bicicletas elétricas.

Para participar, basta realizar compras a partir de R$ 60 nas lojas participantes da campanha. A cada R$ 60 em compras, o consumidor recebe um cupom (os valores não são cumulativos), que deve ser preenchido com seus dados.

O sorteio deste mês será realizado no próximo dia 25, com dois purificadores de água Consul como prêmios. A campanha segue até 23 de dezembro. A lista completa das lojas participantes e o regulamento estão disponíveis no site oficial da ACMC: https://acmc.com.br/2026/04/20/regulamento-2026/.