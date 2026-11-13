Estrela renova cardápio e ganha novo visual

Ponto de encontro tradicional de famílias mogianas, estabelecimento investe em modernização, novos pratos artesanais e ampliação da carta de chopps para atrair o público

Comemoração: Donos do Estrela e equipe de engenharia

mostram as novidades do local

Para quem frequenta o Mogi Shopping, é quase impossível passar pelo corredor principal sem notar o aroma convidativo da tradicional Lanchonete e Choperia Estrela. Há anos consolidada como um dos pontos de encontro mais queridos da cidade — seja para um lanche rápido no intervalo das compras, um almoço em família ou o tradicional chopp gelado com os amigos no fim de tarde —, a casa passa por uma fase de grandes novidades.

Pensando em unir a nostalgia de sua longa trajetória na cidade com as tendências contemporâneas da gastronomia urbana, o estabelecimento preparou um pacote de atualizações que inclui reformulações no cardápio, a chegada de novos pratos executivos e inovações na experiência do cliente.

A principal atração da temporada é o lançamento da nova linha de hambúrgueres artesanais e porções exclusivas, desenvolvidas para atender tanto os clientes fiéis quanto os novos paladares de quem circula pelo centro de compras. Segundo a gerência, o segredo está na seleção de ingredientes frescos da região e na preocupação com o padrão de qualidade artesanal.

“O nosso objetivo nunca foi perder a essência daquilo que construímos ao longo dos anos em Mogi das Cruzes, mas, sim, escutar o nosso público e elevar a experiência. Quem vem ao Estrela busca aquele sabor afetivo, mas também quer se surpreender com novidades”, destaca o dono do restaurante, o administrador de Empresas Marcello Cataldi Garcez, 38 anos, que divide as boas notícias com seu sócio Marcel Pupo de Almeida, 38 anos, também administrador de Empresas.

Entre os destaques do novo menu, está o Blend especial de carnes nobres e o pão brioche, que chegam à mesa acompanhados de molhos artesanais exclusivos da casa. A famosa maionese, a mesma receita desde 1947, também é especialidade da casa.

Na parte de bebidas, a choperia também ampliou sua parceria com marcas locais, garantindo o chopp de vinho mantido no ponto ideal de congelamento, além da famosa cerveja Heineken.

Aprovação do público

A renovação já surtiu efeito no movimento diário. Clientes antigos e novos frequentadores têm lotado o local nos horários de pico, atraídos pela agilidade no atendimento e pelo ambiente repaginado, que mescla conforto e modernidade sem perder o toque clássico de choperia tradicional. “Ficamos extremamente felizes em ver essa resposta tão rápida do público. Conseguimos criar um ambiente moderno e dinâmico, mas sem abrir mão da essência e do acolhimento que sempre definiram a história do Estrela em Mogi”, destaca o sócio Marcel Pupo.

Para quem ainda não conferiu as novidades, a Lanchonete Estrela funciona de segunda a domingo, no piso térreo do Mogi Shopping. Seja para saborear um lanche caprichado, conferir os pratos do dia ou apenas relaxar no happy hour, o espaço reafirma seu compromisso de fazer parte da história gastronômica de Mogi das Cruzes.

Lanchonete e Choperia tem nova fachada

Além do cardápio renovado, quem passa pelo Mogi Shopping já percebe a transformação visual do Estrela. A nova fachada é assinada pelo grupo Rutini Construções, que uniu a visão criativa da Autenticatto Arquitetura à execução da Escala Construções. À frente do projeto estão os arquitetos Guilherme Patini, 35 anos, e Diego Ruiz, 27, que assumiram a missão de modernizar o espaço sem apagar suas raízes historicamente ligadas à cidade.

O maior desafio da reformulação foi de ordem técnica e logística: executar uma transformação completa em apenas uma semana sem fechar as portas do restaurante. Para evitar impactos no atendimento e no faturamento, a equipe orquestrou uma operação cirúrgica. Todos os módulos e acabamentos foram pré-fabricados sob medida em parceria com fornecedores, permitindo que a intervenção no local ocorresse exclusivamente nas madrugadas. O ponto alto da obra foi uma noite decisiva em que mais de 20 profissionais de cinco equipes diferentes trabalharam de forma simultânea, cronometrando cada etapa como em um verdadeiro pit stop de Fórmula 1 para entregar a loja pronta para o funcionamento a cada manhã.

Na escolha dos materiais, a arquitetura buscou fugir do convencional ACM — muito comum em fachadas comerciais de shopping — apostando em uma composição sofisticada e aconchegante. O uso do MDF trouxe nobreza e acolhimento, a pedra garantiu resistência nas áreas de maior contato e o acrílico adicionou brilho e destaque. A iluminação assertiva foi estrategicamente planejada para valorizar a presença do Estrela no polo gastronômico do shopping.

Para Guilherme Patini, o projeto teve também um forte apelo emotivo. Cliente de longa data, o arquiteto buscou traduzir na arquitetura a memória afetiva de três gerações de sua própria família e de milhares de mogianos que frequentam o local. Esse resgate culmina no painel decorativo da parede, desenhado pessoalmente por Guilherme, que estampa a frase “O melhor de Mogi está aqui!” — um detalhe que equilibra sofisticação, nostalgia e o orgulho da tradição local.

Serviço

Local: Estrela Lanchonete e Choperia — Mogi Shopping

Mogi Shopping

Endereço: Mogi Shopping (Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001 – Piso Térreo (Loja 253), Jardim Armênia, Mogi das Cruzes)

Telefone / Contato: (11) 4796-1121 / (11) 4798-8800 (Atendimento Mogi Shopping)



Horário de Funcionamento: Segunda a domingo, das 10h às 22h