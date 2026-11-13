CONDEMAT+ realiza 1º encontro cultural em Mogi 

Evento reunirá gestores públicos, agentes culturais e representantes das secretarias da Cultura da região

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) realizará no sábado (14), das 8h30 às 13h, o 1º Encontro de Pontos de Cultura do Alto Tietê e Região, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A iniciativa reunirá gestores públicos, agentes culturais e representantes da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo para promover a troca de experiências e fortalecer a articulação regional. Para participar, é necessário fazer a inscrição gratuitamente pelo formulário https://forms.gle/B8jWNKg4hfiBDWRd .

Organizado pelo Grupo de Trabalho de Cultura do consórcio, o encontro busca aproximar as iniciativas culturais dos municípios consorciados, valorizar a diversidade e as manifestações artísticas do território e ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil. A proposta é fortalecer as políticas públicas para o setor e estimular a cooperação entre os espaços e coletivos que atuam na região.

“Queremos aproximar quem faz cultura nos nossos municípios, compartilhar experiências e construir caminhos para que essas iniciativas ganhem cada vez mais visibilidade e apoio. Os Pontos de Cultura têm um papel fundamental na valorização das identidades locais e no acesso da população à arte e à cultura. Precisamos fortalecer e ampliar essa rede”, destaca a coordenadora do Grupo de Trabalho e secretária de Cultura de Itaquaquecetuba, Maria Ana Rosa.

A programação começará às 8h30, com um café de recepção. Às 9h10, o público acompanhará uma intervenção cultural do Ponto de Cultura Fazer Acontecer, de Poá, e na sequência, às 9h30, uma mesa de debates com a participação de Liana Crocco, diretora de Fomento à Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Às 11h, haverá uma apresentação de percussão corporal, realizada pela Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes em parceria com o Sesc Mogi das Cruzes. O encerramento do encontro está previsto para as 13h.

Além das atividades no auditório, a área externa do Centro Cultural receberá uma exposição de artesanato de profissionais da região. O espaço será dedicado para divulgar a produção cultural e artística dos municípios.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 36, no Centro.

Serviço

1º Encontro de Pontos de Cultura do Alto Tietê e Região

Data: 14 de novembro (sábado)

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Endereço: Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 36 – Centro

Inscrição gratuita: https://forms.gle/B8jWNKg4hfiBDWRd