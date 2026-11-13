ON BUSINESS ESPECIAL – Edição 1466

Luxo, gastronomia e solidariedade

O jornal A Semana marcou presença em dois grandes encontros em Mogi das Cruzes, unindo o alto luxo ao calor da solidariedade. No dia 23 de outubro, o CCMC recebeu a 5ª edição do The Red Carpet, celebrando os 8 anos da Press Chic e os 18 anos de colunismo de Thales Talarico, que, ao lado da esposa Rosângela e da filha Maya, foram anfitriões impecáveis. Já no dia 8 deste mês, a Loja Maçônica “Ricardo Strazzi” reuniu a sociedade na Paella Caipira 2026, no Clube Náutico, em prol da APAE. Confira os melhores momentos dessas celebrações prestigiadas por esta colunista.

Créditos: Yamauchi fotografia

5ª edição do The Red Carpet

Paella em prol da APAE