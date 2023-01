RT Uniformes oferece conforto e qualidade

Agora que as aulas já estão quase começando, hora de renovar o kit de uniforme dos seus filhos ou de comprar o modelo da escola nova. E com a rotina agitada dos alunos, o ideal é que os uniformes sejam confeccionados em material de qualidade, que proporcione conforto a quem usa.

A RT Uniformes investe em parcerias com os principais colégios da região, como Gaspar Vaz, Placidina, Guarani, Mello Dante, MCE, Leão de Judá, Espaço Criança, NEIB, VE, Colégio Saber, Franciscano Seibo, dentre outros. Aqui, o foco é proporcionar peças confeccionadas em matéria-prima de primeira, como malha de poliéster com viscose, poliéster com algodão, microtel, helanca e moletom.

A empresa tem peças a pronta entrega e trabalha também com prazos diferenciados. “Utilizamos tecidos de alta qualidade, sempre levando em consideração o melhor para cada tipo de uniforme”, explica a sócia e diretora de criação, Rosângela Fernandes Paiva.

A RT trabalha com modelagens feitas por profissionais especializados, sempre valorizando o caimento e a silhueta das peças e o atendimento é personalizado do começo ao fim do projeto.

Além de uniformes para as escolas, a empresa atende clínicas, hospitais e outras entidades ou negócios que utilizam uniformes como forma de identificação e padronização de sua marca.

RT Uniformes

Av. Japão, 757 – Vila Ipiranga

Tel: 4722-8549 / 96371-3058