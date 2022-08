Rogerinho R9 é o artilheiro do campeonato pelo 11º ano consecutivo

O atleta Rogerinho R9 voltou a ganhar o título de artilheiro do Campeonato Paulista de Amputados, com 12 gols na temporada. Esta é a 11ª vez seguida que o craque do Corinthians Mogi alcança este feito, o tornando o maior artilheiro mundial da modalidade.

“Fico muito feliz em poder receber mais um titulo de artilheiro do Campeonato Paulista, dedico esse título à minha família e amigos de clube. Esse ano foi mais difícil mas nem isso me deixou para trás. Ficamos parados quase dois anos por causa da pandemia , mas me dediquei , treinei muito”, diz o atleta.

O time foi vice-campeão paulista e agora Rogerinho se prepara para disputar a Copa do Brasil no próximo mês.