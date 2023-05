Rodrigo Ashiuchi sai de licença e vice-prefeito assume interinamente a prefeitura de Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi entrou em um período de licença por 15 dias, contando a partir de sábado (27/05). Durante esta quinzena, o vice-prefeito Walmir Pinto assume interinamente o comando da Prefeitura de Suzano. O retorno de Ashiuchi está marcado para ocorrer em 13 de junho.

A troca formal ocorreu no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na tarde desta sexta-feira (26/05), momento em que ambos conversaram sobre as obras da cidade.

Walmir destacou que dará prosseguimento às ações sob responsabilidade da Prefeitura de Suzano. “Com total alinhamento com o prefeito, vou seguir as atividades do Executivo durante este intervalo em que eu estiver à frente da prefeitura”.

Ashiuchi, por sua vez, reforçou que a prefeitura está em boas mãos. “Walmir conhece muito bem nossa cidade e tem total competência para assumir a prefeitura neste período. Tenho certeza que a administração municipal estará nas mãos de um habilidoso administrador”, definiu o prefeito.