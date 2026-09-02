Rodrigo Ashiuchi reúne mais de 15 mil em lançamento de candidatura

Evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, que reforçou sua confiança e parceria com Ashiuchi no Alto Tietê

O lançamento oficial da candidatura de Rodrigo Ashiuchi (PL) a deputado estadual reuniu mais de 15 mil pessoas na sexta-feira (28/08), no Bunkyo de Suzano, em um dos maiores eventos políticos já realizados no Alto Tietê. A mobilização contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas; do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e candidato ao Senado, André do Prado; do também candidato ao Senado Guilherme Derrite e do deputado federal Marcio Alvino.

A noite marcou a apresentação oficial de Rodrigo como candidato à Assembleia Legislativa e reuniu ainda prefeitos, vereadores, lideranças e autoridades de diversas cidades da região e do Estado, incluindo ainda o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; a presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi; e o prefeito de Suzano, Pedro Ishi.

Com mais de 20 anos de trajetória pública, Rodrigo Ashiuchi reúne experiência como gestor e resultados reconhecidos pela população. Foi prefeito de Suzano por oito anos, período em que alcançou 93,7% de aprovação com recorde de 153 obras e 350 quilômetros de pavimentação; foi presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) por três oportunidades e, posteriormente, assumiu a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo.

Na capital paulista, em 2025, ano estratégico para a agenda ambiental brasileira com a realização da COP30 no país, Rodrigo participou de uma gestão que entregou 15 inaugurações, sete novos parques e o plantio de 170 mil árvores. A experiência acumulada nas duas maiores frentes de sua trajetória reforça sua preparação para representar Suzano, o Alto Tietê e as diferentes regiões do Estado na Assembleia Legislativa.

Durante o lançamento, as principais lideranças destacaram a capacidade de trabalho de Rodrigo e a força do grupo que pretende seguir atuando em conjunto por São Paulo.

“Rodrigo tem experiência, capacidade de gestão e conhece as necessidades da região. É um grande parceiro e estará ao nosso lado para fazer ainda mais por São Paulo”, afirmou Guilherme Derrite.

Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, enalteceu o trabalho de Ashiuchi na capital. “Sem dúvidas, ele foi um dos melhores secretários na gestão e deixou sua marca de trabalho e compromisso por São Paulo”, reforçou.

“Rodrigo tem história, trabalho e resultados. É um nome preparado para representar o Alto Tietê e ajudar São Paulo a avançar”, destacou o deputado federal Marcio Alvino.

André do Prado, candidato ao Senado, também tem Ashiuchi como seu candidato à sucessão na Alesp. “Rodrigo conhece a realidade da nossa região e tem capacidade para fazer a diferença na Assembleia. Estamos juntos nessa caminhada”, afirmou.

Presença especial na noite, o governador Tarcísio de Freitas também reafirmou sua parceria com Ashiuchi. “Rodrigo já mostrou que sabe trabalhar e entregar resultados. Vamos seguir juntos, trabalhando por Suzano, pelo Alto Tietê e por todo o Estado”, disse.

“Essa caminhada é construída com trabalho, união e compromisso. Hoje demos mais um passo importante para levar a nossa experiência e a nossa vontade de fazer ainda mais pelas famílias e pela população. Esse é o time do bem que vai continuar trabalhando por todo o Estado”, afirmou Rodrigo Ashiuchi ao finalizar sua fala com um caloroso agradecimento ao público presente.