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Mogi Basquete inicia disputa por vaga na semifinal do Paulista diante do São José

O Mogi Basquete começa, nesta quinta-feira (3), a disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe mogiana enfrenta o São José Basketball, às 19h, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo da série de quartas de final. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Federação Paulista de Basketball (FPB) no YouTube.

Após encerrar a fase de classificação na segunda colocação, com seis vitórias e apenas uma derrota em sete partidas, o Mogi chega para os playoffs buscando manter o bom momento e avançar à próxima fase da competição.

As equipes já se enfrentaram nesta edição do Paulista. No dia 12 de agosto, o time mogiano levou a melhor por 101 a 67, em partida realizada no Ginásio Hugo Ramos. Agora, porém, a disputa ganha um novo peso, com a classificação sendo decidida em uma série de melhor de três jogos.

Para o primeiro duelo, o técnico Fernando Penna terá uma novidade importante no elenco. O ala-armador Georginho está de volta à equipe após desfalcar o Mogi Basquete nos últimos compromissos por conta da convocação para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027.

O grupo realizou os últimos preparativos para a partida na manhã de quarta-feira (2), com trabalho físico e treino de quadra. Já na manhã de quinta-feira (3), antes do confronto, o grupo fará mais uma atividade voltada para finalizações e ajustes finais para o duelo.

O único desfalque segue sendo o ala-pivô Lucas Dias. O jogador está em recuperação após ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Lucas apresenta evolução satisfatória no processo de reabilitação, mas ainda não há previsão para seu retorno às quadras.

Com a vantagem de decidir a série diante de sua torcida, o Mogi Basquete busca começar os playoffs com o pé direito e conta com a força do torcedor mogiano para fazer a diferença na busca pela classificação.

O segundo jogo entre Mogi Basquete e São José Basketball será realizado no dia 9 (quarta-feira), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. Caso seja necessário, o terceiro e decisivo confronto acontece no dia 12 (sábado), às 18h, também no Hugão.

Os ingressos para os jogos em Mogi das Cruzes já estão disponíveis pelo site mogibasquete.eleventickets.com.

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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