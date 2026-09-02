Mogi Basquete inicia disputa por vaga na semifinal do Paulista diante do São José

O Mogi Basquete começa, nesta quinta-feira (3), a disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe mogiana enfrenta o São José Basketball, às 19h, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo da série de quartas de final. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Federação Paulista de Basketball (FPB) no YouTube.

Após encerrar a fase de classificação na segunda colocação, com seis vitórias e apenas uma derrota em sete partidas, o Mogi chega para os playoffs buscando manter o bom momento e avançar à próxima fase da competição.

As equipes já se enfrentaram nesta edição do Paulista. No dia 12 de agosto, o time mogiano levou a melhor por 101 a 67, em partida realizada no Ginásio Hugo Ramos. Agora, porém, a disputa ganha um novo peso, com a classificação sendo decidida em uma série de melhor de três jogos.

Para o primeiro duelo, o técnico Fernando Penna terá uma novidade importante no elenco. O ala-armador Georginho está de volta à equipe após desfalcar o Mogi Basquete nos últimos compromissos por conta da convocação para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027.

O grupo realizou os últimos preparativos para a partida na manhã de quarta-feira (2), com trabalho físico e treino de quadra. Já na manhã de quinta-feira (3), antes do confronto, o grupo fará mais uma atividade voltada para finalizações e ajustes finais para o duelo.

O único desfalque segue sendo o ala-pivô Lucas Dias. O jogador está em recuperação após ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Lucas apresenta evolução satisfatória no processo de reabilitação, mas ainda não há previsão para seu retorno às quadras.

Com a vantagem de decidir a série diante de sua torcida, o Mogi Basquete busca começar os playoffs com o pé direito e conta com a força do torcedor mogiano para fazer a diferença na busca pela classificação.

O segundo jogo entre Mogi Basquete e São José Basketball será realizado no dia 9 (quarta-feira), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. Caso seja necessário, o terceiro e decisivo confronto acontece no dia 12 (sábado), às 18h, também no Hugão.

Os ingressos para os jogos em Mogi das Cruzes já estão disponíveis pelo site mogibasquete.eleventickets.com.