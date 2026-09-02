Bunkyo Mogi Beisebol sobe ao pódio no Brazil Baseball Series

A conquista do 3º lugar pela equipe mogiana ressalta a evolução do esporte na cidade

A equipe pré-infantil do Bunkyo Mogi Beisebol alcançou um feito inédito ao conquistar a medalha de bronze no Brazil Baseball Series (BBS), realizado em Mogi das Cruzes. O torneio fez parte do calendário oficial de comemorações pelos 466 anos do município e reuniu 23 equipes de 11 clubes paulistas e paranaenses, distribuídas entre as categorias Tbol (a partir de 6 anos) e Pré-infantil (8 a 10 anos).

A campanha representa o melhor resultado do time mogiano na história da competição. Sob liderança do capitão Lorenzo de Souza, a delegação contou com a comissão técnica dos ex-atletas da Seleção Brasileira Tiago Januário e Alef Andari. O elenco principal foi composto pelos atletas Anna Abe, Ana Silva, Artur Gobbi, Bernardo Bezerra, Bryan de Moraes, Enzo de Moraes, Enzo Okuyama, Gustavo Fulini, Gustavo Yamazaki, Kaleb de Paiva Lorenzo, Lucca da Silva, Miguel Harada, Olivia dos Santos e Raphael de Matos.

O desempenho no torneio consolida as ações do Projeto de Rendimento Mogi Beisebol Olímpico – Etapa I (BBO). O programa busca desenvolver talentos locais para integrar a Seleção Brasileira nas seletivas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles e Brisbane.

Apoio e Inscrições

A iniciativa do Bunkyo Mogi Beisebol é realizada em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e conta com o apoio de empresas parceiras: Ascendant, Blue Skies, Clínica Via Vita, Colégio Brasilis, De Carlo Industrial, Espetinhos Akiyama, GZ Metalúrgica, JCL, Marcatto Indústria Mecânica, Nachi, Petrom, Piassa Madeiras, Rute Akimi Hanada Arquitetura e Yamaho.

Os interessados em participar do projeto podem obter mais informações pelos canais de atendimento: WhatsApp: (11) 99711-2262 ou no e-mail: mogibeisebolbbo@gmail.com .

