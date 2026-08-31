Marcello Barbosa lança candidatura ao lado de Tarcísio e Boigues

Durante encontro, que reuniu mais de 3 mil pessoas em Itaquá, governador se comprometeu a auxiliar cidade com a construção e o funcionamento de um Hospital Municipal

Mais de 3 mil pessoas participaram, na noite de sexta-feira (28/8), em Itaquaquecetuba-SP, do lançamento da candidatura de Marcello Barbosa (Republicanos-SP) a deputado estadual. Durante o ato, Marcello demonstrou força política ao reunir, no mesmo palanque, o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), o deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado (PL-SP), candidato ao Senado Federal, e o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), além de representantes do Congresso Nacional, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas de todo o Alto Tietê.

Durante a cerimônia, Marcello apresentou como prioridades de um futuro mandato ampliar a representação da cidade junto ao Governo do Estado e garantir novos investimentos para Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Econômico.

Entre os principais compromissos assumidos pelo republicano estão a viabilização do futuro Hospital Municipal e o fortalecimento da parceria de Itaquá com o Estado para avançar nas obras de combate às enchentes.

Marcello, que é jornalista por formação e era secretário de Obras da gestão Boigues, também adiantou que seu mandato vai trabalhar por recursos que potencializem os avanços já alcançados nos últimos anos pela administração municipal.

Na oportunidade, Tarcísio, que busca a reeleição no comando do Palácio dos Bandeirantes, assumiu o compromisso de auxiliar na construção e no custeio da unidade hospitalar, uma das principais demandas da cidade na Saúde:

“O Hospital Municipal vai fazer a diferença em Itaquá, e o Estado estará lado a lado para ajudar na construção e no funcionamento desse equipamento. Itaquaquecetuba se transformou na gestão do prefeito Eduardo (Boigues) e pode avançar ainda mais – principalmente, se tiver um deputado da cidade na Assembleia Legislativa. O Marcello (Barbosa) está pronto. Tenho certeza de que vai se eleger e trazer ainda mais recursos para Itaquaquecetuba”, completou.

Prefeito de cidades de segundo turno mais bem votado do Brasil nas eleições de 2024, Boigues afirmou que a escolha de Marcello para disputar uma cadeira na Alesp foi viabilizada a partir do papel desempenhado por ele nos últimos anos dentro da administração municipal:

“Na Prefeitura, o Marcello (Barbosa) trabalhou muito. Além disso, ele conhece a cidade, conhece cada projeto nosso. Não tenho dúvidas de que ele vai ser o maior deputado da história de Itaquá. Eleito, vai lutar ao nosso lado para alcançar os bairros onde ainda precisamos chegar e trazer ainda mais conquistas para nossa população”, declarou.

Congresso Nacional

A força das alianças firmadas em torno da candidatura do republicano à Alesp também ficou evidente durante o lançamento, nessa sexta-feira.

Deputados federais veteranos foram à cidade manifestar apoio ao candidato, como Cezinha de Madureira (PL-SP), Fausto Pinato (União Brasil-SP) e Márcio Alvino (PL-S), além do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP), candidato à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Ao todo, mais de 20 candidatos a deputado federal fecharam dobradas com Marcello para o pleito de outubro.