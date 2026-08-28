Em Evidência, com Alaylton Mello – contador e empresário

Dinâmico, atencioso e prestativo, Alaylton Francisco Souza de Mello Filho, 46, assumiu em dezembro de 2025 a gestão do Lar Escola. A entidade, mantida pelo Rotary Club, foi construída em 1977 como local de acolhimento e quase uma década depois passou a ser uma instituição escolar que, em fase de reformas e revitalização, completará 40 anos em novembro e hoje atende 75 crianças de 2 a 6 anos, em período integral. Ele lembra que o jornal A Semana acompanha os projetos de modernização desta nova fase do Lar Escola desde o início da sua gestão. Mogiano, nasceu no hospital Mãe Pobre e passou grande parte da infância na Vila Oliveira, porém guarda as melhores recordações das idas a Bertioga, a cada dois anos, rumo a Indaiá. “Era uma praia selvagem, cheia de mosquitos”, lembra. Graduou-se em Direito pela UMC, em 2002, e concluiu Ciências Contábeis, pela UNISUZ. Motivado pela sólida formação e sede de ampliar seus conhecimentos, concluiu pós-graduações em Direito Tributário, Previdenciário e Contabilidade Pública.

Sua trajetória profissional foi desenhada com disciplina e paixão pelo conhecimento desde o início, tanto que o gabaritaram como professor universitário, função em que ainda atua, e autor dos livros didáticos Perícia Mediação e Arbitragem, Contabilidade Pública e Contabilidade Avançada. Atualmente, é o CEO da empresa Multiescritório. Sua vocação comunitária e competência também se destacaram na presidência do Rotary Club de Mogi das Cruzes na gestão 2022/24 e o levou a estar à frente do Lar Escola, que enche nossa cidade de orgulho neste mês festivo de aniversário. Tinho mora na Vila Oliveira, está casado há 16 anos com a diretora de escola Fernanda e ressalta que a experiência da esposa o ajudou muito na parte pedagógica do Lar Escola. Pai de Maria Heloísa, 12, sente-se muito abençoado, pois ela é seu presente de Deus. Em família, gosta muito de viajar. Aprecia bons restaurantes, mas não dispensa as massas e um bom churrasco. Aquariano, diz ser prestativo e atencioso, porém um tanto teimoso. Nas horas vagas, faz musculação e gosta de colecionar, como souvenires, placas de carro dos lugares onde viaja. Seu estilo é esporte fino, dá preferência para camisas azul-claro, sua cor predileta, e seu perfume é Invictus, de Paco Rabanne. Indica o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, e o filme O Fugitivo, com Harrison Ford. Já esteve dez vezes nos EUA – uma irmã mora na cidade de Shelton e outra, na ilha de Maui, no Havaí. “Lá tem uma magia, um pôr do sol que não tem explicação”, resume. Do Brasil, enaltece as lagoas de Natal-RN. Seu sonho de consumo é um iate e seu projeto é aprender saxofone. Católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, o filho de Elizabete, 72, e Alaylton Francisco de Souza Mello, 77, aprendeu com eles que, em todo lugar onde entrar, você deve entregar o seu melhor. Sua frase: “O dia de amanhã tende a ser melhor do que o de hoje”.