A fala de quem conhece a cidade:

“Comemorar os 466 anos de Mogi é celebrar uma cidade de história, trabalho e pessoas que acreditam no seu futuro. Temos orgulho de tudo o que construímos e, principalmente, do que ainda vamos realizar. Feliz aniversário, Mogi!”

Mara Bertaiolli, prefeita de Mogi das Cruzes

“Mogi das Cruzes chega aos 466 anos com a força de uma cidade que não para de avançar. É uma honra fazer parte deste momento e trabalhar ao lado da prefeita Mara para transformar projetos em conquistas para a população. Parabéns, Mogi!”

Téo Cusatis, vice-prefeito de Mogi das Cruzes

“A Aquatec parabeniza Mogi pelos seus 466 anos!!! Cidade de gente forte, empreendedora e de coração gigante. Sua história e cultura nos transporta ao passado e nos projeta ao futuro. A Aquatec se orgulha em ser. Viva Mogi!!!”

Lucas Souza, diretor Comercial da Aquatec

“Mogi das Cruzes faz parte da minha história e da minha vida. Tenho muito orgulho de acompanhar o seu crescimento e de poder contribuir, ao longo dos anos, com ações, recursos e projetos para melhorar a vida da população. Parabéns, querida Mogi!”

Marcos Damásio, deputado estadual (PL)

“Neste aniversário de 466 anos, quero deixar registradas minhas felicitações à população de Mogi e à prefeita Mara Bertaiolli por todas as conquistas e pelo desenvolvimento alcançados. É uma cidade querida, tradicional, irmã da nossa Suzano, que merece celebrar essa trajetória com orgulho e esperança no futuro.”

Pedro Ishi, prefeito de Suzano

“A Associação Comercial de Mogi das Cruzes está muito feliz com mais um aniversário da nossa querida cidade. Uma cidade pujante, que cresce a cada dia, a cada ano e, por que não dizer, a cada século. Os empresários têm cada vez mais investido na nossa cidade!”

Fádua Sleiman, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes.

“Celebrar os 466 anos de Mogi é festejar uma cidade de quase cinco séculos de história e de enorme importância para o Alto Tietê e para todo o Estado. Tenho uma relação muito especial com Mogi, onde vivi parte da minha infância ao lado dos meus avós. Parabéns, Mogi!”

Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano e candidato a deputado estadual

“Comemorar os 466 anos de Mogi das Cruzes é celebrar uma cidade que acolhe, cresce e se transforma sem perder suas raízes, assim como me acolheu, me viu crescer e me transformar junto com ela. Foi aqui que construí minha história, minha família e minha vida pública. Hoje, como Presidente da Câmara, tenho orgulho de ser mogiano de coração e de contribuir com o desenvolvimento dessa cidade. Parabéns, Mogi!”

José Francimário Vieira de Macedo (Farofa) – presidente da Câmara de Mogi das Cruzes

“Mogi das Cruzes é um importante polo regional do Alto Tietê, com uma trajetória construída pelo empreendedorismo, inovação e força de setores econômicos como comércio, indústria, serviços e agronegócio. Neste aniversário de 466 anos, parabenizamos seus empreendedores e trabalhadores.”

Marco Aurélio Rosas, gerente regional do Sebrae-SP

“Mogi é uma cidade de grande importância para o Alto Tietê, com uma história marcada pelo trabalho e pelo desenvolvimento. Neste aniversário, parabenizo toda a população mogiana e reafirmo nosso desejo de seguir fortalecendo a integração entre as cidades.”

Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba

“Mogi das Cruzes chega aos 466 anos como uma cidade que cresceu, se desenvolveu e passou por diferentes transformações sem perder a relação com sua história. Há 69 anos, o CCMC faz parte da vida de Mogi e também evoluiu junto com o município. Parabèns, Mogi!

Waldir Fernandes da Costa, presidente do CCMC

“Mogi das Cruzes celebra 466 anos de uma história marcada pela força de sua gente e pelo desenvolvimento. Para a Suzano, é motivo de orgulho fazer parte dessa trajetória: nossa presença na cidade ultrapassa décadas e, neste ano, celebramos os 50 anos da fábrica instalada no município.”

William Cruz, gerente Executivo Industrial da Unidade Mogi das Cruzes

“Parabéns, Mogi das Cruzes, pelos seus 466 anos de história! Que Deus continue abençoando nossa cidade, suas famílias e todos aqueles que contribuem para o seu crescimento e desenvolvimento. Feliz 466 anos, Mogi! Mogi das Cruzes, Mogi das Bênçãos!”

Wesley de Paula, diretor do Colégio Gênesis

“Neste aniversário, celebramos uma cidade acolhedora, que inspira, transforma vidas, proporciona qualidade de vida e abre oportunidades para milhares de pessoas e eu mesma fui recebida com carinho pela comunidade local. A Braz Cubas tem orgulho de integrar essa trajetória há 60!”

Alice Maria Hosken Vieira, reitora do Centro Universitário Braz Cubas