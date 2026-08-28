FIQUE SABENDO – Edição 1455

…que a lanchonete Estrela do Mogi Shopping lançou esta semana a nova linha de hambúrgueres Edição 1947, com preço promocional no combo. São quatro tipos de lanches: Tradicional, Clássico, 47 Supremo e o 1947, todos em pão brioche, cheddar, maionese especial e hambúrguer Angus. São deliciosos!
…que o Dragão Negro Esporte Clube inicia uma nova era! No dia 3 de outubro, às 9h30, o clube apresenta suas históricas novidades com coffee break no Auditório 1 da Av. Carlos Ferreira Lopes e transmissão ao vivo para Itália, França, EUA e Espanha.
…que o Sebrae-SP no Alto Tietê está sob nova gestão, com a chegada do gerente regional Marco Aurélio Rosas.Com 30 anos de trajetória no Sebrae-SP, Rosas é administrador de empresas e iniciou a carreira no escritório regional de Guaratinguetá. Sucesso na sua jornada!
…que no dia 19 de setembro, às 12h, o Rotary Club de Mogi realiza a 1ª Festa das Nações em sua sede no Alto do Ipiranga. O evento terá entrada franca, comida e lindas danças típicas com as crianças do Lar Escola. Prestigie!