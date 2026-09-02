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Cantor Leozinho participa do “Talk Raul” com músicas autorais

Participações irão ao ar partir deste sábado (5) e impulsiona a carreira do jovem cantor mirim de Itaquaquecetuba

O cantor mirim Leozinho, de Itaquaquecetuba (SP), participa do quadro “Jovens Talentos”, do programa “Talk Raul”, apresentado por Raul Gil e exibido em seu canal oficial no YouTube. Os programas irão ao ar nos próximos sábados do mês de setembro, a partir do dia 5. 

Nesta nova fase da competição, dedicada às músicas inéditas, o jovem artista apresentará canções autorais produzidas pela Luar Publishing, sob a direção de Raul Gil Júnior.

Com apenas 10 anos, Leozinho vem construindo uma trajetória marcada pelo amor à música sertaneja. O cantor começou a cantar ainda pequeno e, desde então, tem conquistado o público com talento, carisma e uma interpretação que surpreende pela pouca idade.

Ao longo de sua caminhada, Leozinho já participou de festivais, programas e apresentações, além de viver encontros especiais com grandes nomes da música sertaneja. Nas redes sociais, o perfil @cantaleozinho cresce organicamente e permite que o público acompanhe sua evolução artística, os bastidores e os momentos vividos ao lado da família, que participa ativamente de seu projeto musical.

O “Talk Raul” é o novo projeto digital de Raul Gil e resgata quadros clássicos que marcaram sua trajetória na televisão, agora adaptados para a internet.

A participação no programa representa um novo e importante capítulo na história de Leozinho. Além de subir ao palco de uma produção comandada por um dos maiores reveladores de talentos do País, ele terá a oportunidade de apresentar sua identidade artística por meio de músicas autorais.

Novos episódios do “Talk Raul” são exibidos aos sábados, às 15h, no canal oficial de Raul Gil no YouTube.

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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