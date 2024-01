Rodovia Mogi-Bertioga segue sem previsão para ser liberada ao trânsito

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) segue interditada nesta segunda-feira (29/1), quatro dias após a queda de uma barreira lateral e o deslizamento de terra que arrastou para a pista uma pedra de quase 10 metros e várias árvores. O bloqueio tem início no quilômetro 69 e se estende até o 98, na bifurcação que dá acesso à Rio-Santos (BR-101).

No domingo (28/1), o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) realizou os serviços de limpeza e poda de vegetação no topo do deslizamento, e a instalação de barreiras de concreto.

“Foi feita a implosão de uma pedra de 3 metros de altura e 9 metros de comprimento, a retirada de pedras com risco de queda, que estavam presas no talude, e a limpeza geral. Também realizou fragmentação de rocha com rompedor, jateamento em pedras soltas no topo do deslizamento e ⁠vistoria geotécnica”, diz o DER.

Ainda é necessário realizar uma vistoria para avaliar a possibilidade de liberação do tráfego de veículos.

“Na segunda-feira (29), será feita a roçada e limpeza, com ajuda de rapel, demolição de rocha, remoção de material com o apoio de escavadeira hidráulica e ⁠sinalização horizontal. Após a finalização dos serviços, será realizada vistoria para avaliar a possibilidade de liberação da pista”, afirma o órgão.

Com a interdição da Mogi-Bertioga, o motorista precisa buscar alternativas para chegar ao litoral norte. A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99) chegou a ser bloqueada na semana passada, com Serra Nova funcionando em operação Pare e Siga.

Via Metrópoles