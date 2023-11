Roda Mogi terá quatro roteiros diferentes neste sábado

Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria de Turismo com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza neste sábado (25/11), a primeira edição do projeto Roda Mogi, criado para valorizar e divulgar os atrativos turísticos do município. Serão quatro roteiros para diferentes atrativos, com saídas às 8h e 13h30, do prédio da administração municipal. As inscrições podem ser feitas pelo site rodamogi.mogidascruzes.sp.gov.br.

Os roteiros são gratuitos, acompanhados por guia turístico e as vagas são limitadas. É permitida uma inscrição por CPF e os primeiros 23 inscritos em cada partida têm o lugar garantido. Caso haja desistências, a oferta seguirá ordem de inscrição, na lista de espera.

“Mogi das Cruzes é uma cidade rica em atrativos turísticos e, muitas vezes, os próprios mogianos não conhecem os lugares. Com o projeto Roda Mogi, a intenção é aproximar a população das diferentes atrações da cidade, oferecendo um passeio com toda a estrutura e acompanhamento profissional”, afirmou a coordenadora municipal de Turismo, Flávia Batista.

O roteiro “Sabaúna e Seus Encantos” fará paradas na Fazenda 5 Pedras, referência em turismo rural, e na Estação Ferroviária do distrito, que abriga um museu. Já o roteiro “Parque Municipal e Pico do Urubu: As Riquezas Naturais” levará os participantes para um passeio nos dois pontos, localizados na Serra do Itapeti e com várias atrações ligadas ao meio ambiente e à contemplação da natureza.

Para quem prefere atrações históricas, o roteiro “A História Vista pelo Centro da Cidade” percorrerá locais como o MUVE, Museu dos Expedicionários, Marco Zero, a Catedral de Santana, o Casarão do Carmo e a Igreja do Carmo. Por fim, o roteiro “Orquidário Oriental: O Paraíso das Orquídeas” levará os participantes para apreciar as belezas do local, referência em Mogi das Cruzes, que é a maior produtora de orquídeas do país.

O telefone da Coordenadoria de Turismo para mais informações é o 4798-5196.