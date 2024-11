Rifa de Natal da Doce Lar terá a renda revertida para o Natal das crianças assistidas pela instituição

A iniciativa visa, ainda, a arrecadação de verba para a promoção de outras ações durante o ano letivo

A magia do Natal está chegando e com ela uma oportunidade de fazer o bem e ainda concorrer a uma série de prêmios. A Associação Beneficente Doce Lar, de Mogi das Cruzes, está promovendo a ação Show de Prêmios de Natal, em que serão sorteados 10 prêmios imperdíveis. Cada número custa R$ 10, um valor acessível que pode transformar a vida das crianças assistidas pela Doce Lar, um total de 1.067 pessoas.

O sorteio ocorrerá no dia 13 de dezembro, às 15 horas, com transmissão ao vivo no Facebook da Doce Lar (https://www.facebook.com/docelarbeneficente?mibextid=LQQJ4d) e no Facebook do CEIC Brincando e Aprendendo (https://www.facebook.com/brincandoeaprendendo.mogi?mibextid=LQQJ4d), para garantir a transparência e a participação de todos os que adquiriram a rifa.

“A renda arrecadada será revertida para ajudar na compra de brinquedos das crianças, neste Natal. Além disso, o que for arrecadado será revertido para manter outras iniciativas que ocorrem ao longo do ano, como o projeto da Orquestra Sinfônica Doce Lar”, destaca a presidente da entidade, Marcela Rocha Tartaglia.

Dentre os prêmios, há: uma TV 50”; R$ 1.000; um aparelho celular, um forno elétrico, um vale-compras no valor de R$ 600, para fazer compras no Shibata Supermercados; R$ 500; uma escova rotativa; um vale-compras de R$ 300 para usar na M&M Calçados; um vale-compras de R$ 300 para gastar no Nihei Supermercado; e um vale-compras de R$ 300, para usar na loja de moda masculina Fatto a Mano, no Suzano Shopping.

“Cada um dos prêmios foi escolhido para tornar o Natal ainda mais especial para os participantes. Participe, compartilhe e ajude a espalhar essa iniciativa! Além de concorrer a esses prêmios, o participante terá a satisfação de saber que está contribuindo para um Natal mais feliz para as crianças atendidas pela Doce Lar”, comenta Marcela.

Reconhecida por seu trabalho sério e comprometido, a instituição está há 38 anos transformando as vidas de crianças e adolescentes, oferecendo educação infantil de qualidade e o apoio social e desenvolvimento cultural para os jovens por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A associação beneficente é certificada com ISO 9001 do Brasil, reforçando o compromisso com excelência e transparência em cada ação.

Para adquirir sua rifa e contribuir com essa causa nobre, entre em contato diretamente com a Associação pelo telefone (11) 4738-2764 (falar com Ana Rita ou Márcia).

O valor da rifa ajudará crianças atendidas pela Doce Lar