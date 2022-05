Com a expectativa de que a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi preencha o coração dos fiéis, os festeiros Denise Rezende da Silva, 44, e Ricardo Lima da Costa, 41, organizam-se para o início da mais tradicional celebração religiosa da cidade, que acontece de 26 de maio até 5 de junho. Mesmo sem a quermesse, os festeiros esperam que a programação religiosa, dimensão central da Festa, traga fé e esperança para todos. Paulistanos, Denise cresceu na região do Ipiranga e, da infância, recorda as visitas que fazia ao sítio do avô em Embu-Guaçu e Ricardo, que cresceu em Guaianases, gostava das viagens para o litoral com a família. Denise formou-se enfermeira em 2003 e Ricardo formou-se em Fisioterapia em 2001, ambos no Centro Universitário São Camilo (SP). A formação católica com presente atuação desde a infância do casal certamente contribuiu para a escolha das profissões, com a presença de forte vocação para servir ao próximo.

(Foto: Natália Amschinger)

Ricardo Lima da Costa e Denise Rezende da Silva | Festeiros do Divino

Denise iniciou a carreira de enfermeira no Hospital São Camilo Ipiranga, passando ainda pelo Hospital IGESP e Hospital do Coração. Atualmente atua na área de atendimentos domiciliares da Cemed Care. Ricardo ingressou como fisioterapeuta na Clínica Escola do Centro Universitário São Camilo, migrando no grupo para a área administrativa ao gerenciar um campus de Educação Básica. Em decorrência dessa mudança, passou a dedicar-se ao comércio da família há mais de 10 anos. Moram no Botujuru e são pais de Luiz Antonio, 22, e Ana Clara, de 10. Adoram estar juntos e receber amigos em casa. Denise é quem pilota o fogão em casa e quando não estão se deliciando com os pratos que ela faz, a culinária japonesa é a preferência de todos. Ambos gostam de ajudar muito ao próximo, mas Denise confessa que precisa evoluir em relação à organização e Ricardo à impaciência. O casal afirma que quer se dedicar à prática de alguma atividade esportiva. O estilo dos dois é casual e confortável, e gostam de usar calças jeans. Denise gosta da cor branca, perfuma-se com “Flor de Cerejeira”, da L’Occitane, e indica a leitura do “Livro da Vida de Santa Teresa D’Avila”. Ricardo prefere o azul, usa o perfume “Capim Limão”, também da L’Occitane, e está lendo “Essencialismo – a disciplinada busca por menos”, de Greg McKeown. Gostaram do filme “A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, adoraram as belezas de Fernando de Noronha-PE e o grande projeto deles é fazer uma peregrinação na Terra Santa. São paroquianos da Igreja Cristo Rei e devotos de Nossa Senhora de Fátima. Denise é filha de Maria Carmem, 72, e Manuel Daniel, 74. Ricardo é filho do saudoso Valter e de Vanuzia, 62. Ambos devem aos pais a importância da vida cristã. Para eles, o importante é aprender a reconhecer a presença de Deus nas coisas simples e cotidianas. A frase do casal é de São Bento: “Ora et Labora – Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você”.