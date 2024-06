Representantes do Condemat+ conheceram as soluções tecnológicas de Mogi

A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes recebeu a visita de representantes de 11 cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), nessa sexta-feira (14). O objetivo foi apresentar as soluções tecnológicas adotadas pelo município, dentro do conceito de Cidade Inteligente, que trouxeram melhorias para a gestão, economia de recursos e agilidade em setores importantes, como segurança pública, saúde e tramitação de processos. Entre os investimentos, destaque para o novo Data Center, implementado em 2023, e o Centro de Operações Integradas (COI), inaugurado também no ano passado.

O encontro foi conduzido pelo engenheiro Shauy Youssef, responsável pela Coordenadoria de Modernização da Tecnologia da Informação (CMTI) da Prefeitura, e pelo coordenador de Análise e Gestão de Dados, Thiago Faravallo Florêncio, que apresentaram os diversos avanços obtidos nos últimos anos.

Shauy listou conquistas importantes, como o Programa Mogi Sem Papel, instituído em 2022 e que já proporcionou uma economia de R$ 2,5 milhões em impressões, além do ganho de produtividade. Para ele, “o trabalho é para transformar Mogi das Cruzes numa cidade inteligente no mesmo patamar de importantes cidades europeias”. Também foram citados o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação; implantação de internet de alta velocidade nos prédios públicos; plataformas como Mogi Contra a Fome e Mogi Meu Lar; Muralha Eletrônica; Computação em Nuvem e o Clique Vacina, entre outros.

Já Thiago Faravallo mencionou ações desenvolvidas e em andamento, que contribuem para a gestão de informações e dados estatísticos, como a unificação da base de dados.

Também participaram da visita os secretários municipais Gabriel Bastianelli (Desenvolvimento Econômico e Inovação/Chefia de Gabinete), Marcos Torres (Transparência e Dados Abertos/ Planejamento e Gestão Estratégica) e Eric Welson de Andrade (adjunto de Gestão Pública).

“Nosso time tem feito um trabalho muito importante. A realidade que encontramos na Prefeitura era muito analógica. Por isso, temos o desafio de atualizar a administração para entregarmos um melhor serviço aos munícipes”, disse Bastianelli.

De acordo com Marcos Torres, vários desafios foram enfrentados para modernizar a estrutura, principalmente para armazenar um número crescente de dados visando ao aumento e à consolidação da transparência. “Nossa estrutura de Data Center era precária e adquirimos um equipamento de ponta”.

Após a apresentação, os representantes do Condemat conheceram o novo Data Center, que é a estrutura física onde ficam instalados computadores e demais equipamentos de armazenamento de dados, tecnologia da informação e redes, utilizados nos procedimentos e operações dos diversos órgãos públicos municipais.

O Data Center também garante segurança, agilidade, baixa latência (tempo de resposta mais rápido) e mais desempenho, permitindo maior qualidade e confiabilidade das informações coletadas pela Prefeitura, além de promover ganho de escala no armazenamento, possibilitando melhor prestação dos serviços públicos como um todo.

A visita foi finalizada no COI. A unidade é uma estrutura moderna que reúne equipamentos de monitoramento da cidade e de tecnologia em segurança pública, além de integrar as ações da Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Civil.

Crédito: Warley Kenji/PPMC

Representantes de 11 cidades do Condemat+ estiveram em Mogi das Cruzes