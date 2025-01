Regularização de MEIs acontece até final de janeiro

Microempreendedores Individuias (MEIs) que estão com pendência, precisam regularizar a sua situação até o dia 31 de janeiro, na unidade do Sebrae-SP, em Mogi das Cruzes.

O atendimento dispensado aos empreendedores está totalmente voltado para que os MEIs definam a sua situação. Na unidade, todos terão acesso a orientações e informações importantes.

O analista de negócios do Sebrae-SP, Álamo José Santos, esclarece que o prazo é importante para quem tem alguma pendência ficar em dia com o sistema. “Este é o momento ideal para quem tem, por exemplo, débitos em atraso e busca a regularização. Oferecemos, ainda, a orientação para fazer a declaração anual de faturamento e informações sobre as mudanças que estão previstas para este ano e que impactarão a categoria”, reforça.

A partir de 1º de abril, devem entrar em vigor novas regras fiscais, incluindo a obrigatoriedade do microempreendedor, que emite nota fiscal e nota fiscal de consumidor. A medida do Ministério da Fazenda busca deixar mais claro ao fisco as operações realizadas pela categoria. Além disso, os Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) que podem ser utilizados pelo MEI serão atualizados.

O endereço da unidade é avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, na Vila Lavínia. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (11) 4723-4510.

Na região, são mais de 141,9 mil MEIs cadastrados