Região vai receber quase 80 mil doses da vacina contra a dengue; confira distribuição

O Ministério da Saúde anunciou que as primeiras doses da vacina contra a dengue já foram enviadas ao Estado de São Paulo para atender aos municípios contemplados. No entanto, até o momento não há informação sobre a data em que os imunizantes estarão disponíveis para as administrações municipais e como será feita a distribuição das doses. Na área de abrangência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT+), 11 cidades foram selecionadas para receber a vacina.

Ao todo, a região deve receber 79.416 doses (tabela abaixo), número que, a exemplo do início da campanha de Covid-19, é menor que o necessário para imunizar as crianças da faixa etária preconizada, com isso, os municípios estão avaliando estratégias de atendimento.

De acordo com a Nota Técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, a vacina será aplicada em duas doses, sendo que a recomendação é iniciar a imunização pelo público-alvo com idade entre 10 e 11 anos. A pasta divulgou, ainda, que a segunda dose será enviada aos municípios posteriormente considerando o intervalo recomendado de três meses entre as aplicações.

O Ministério da Saúde esclareceu que a definição das cidades atendidas levou em consideração “municípios de grande porte (com população igual ou superior a 100 mil habitantes) que apresentam alta incidência de dengue no país. Isso inclui os demais municípios abrangidos por suas regiões de saúde, independentemente do tamanho populacional”. A pasta priorizou as áreas com predominância do sorotipo DENV-2 – recentemente emergente – e maior número de casos no período de monitoramento de 2023 a 2024.

Embora exista o imunizante contra a dengue, o Ministério da Saúde reforçou em sua Nota Técnica que o controle do Aedes aegypti, seja pelas ações de combate ou prevenção, ainda é o principal método para evitar e controlar a dengue e outras doenças, como Zika e Chikungunya.

Municípios Doses Arujá 2.343 Biritiba Mirim 821 Ferraz de Vasconcelos 4.994 Guararema 800 Guarulhos 34.270 Itaquaquecetuba 10.960 Mogi das Cruzes 12.143 Poá 2.834 Salesópolis 419 Santa Isabel 1.423 Suzano 8.409 Total 79.416