Região terá mapeamento de áreas de risco

O reforço das ações para combater e minimizar os efeitos do período de chuvas na região foi o centro da reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), na segunda-feira (09), no Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São Paulo (USP), na Capital. No encontro as cidades apresentaram as iniciativas e os projetos que estão em andamento para enfrentar os meses que registram altos volumes de chuvas e causam grandes impactos.

Além de ações pontuais, como o desassoreamento do Rio Tietê, que está para começar, o Estado anunciou outras estratégias para ajudar no planejamento das iniciativas de prevenção e combate aos efeitos das chuvas. Entre elas está o Mapeamento Aerofotogramétrico, iniciativa do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC) que deve ser lançada em março de 2024.

A nova cartografia possibilitará o mapeamento das áreas de riscos como os pontos propensos a inundações e escorregamentos, o que colabora para que as cidades direcionem ações para esses lugares. No momento, toda a área da Região Metropolitana, o que inclui os municípios do consórcio, já foi sobrevoada para obter as imagens.

A superintendente do DAEE, Mara Ramos, destacou a necessidade de atenção e união de esforços, visto a previsão de chuvas acima da média entre outubro e dezembro. “Precisamos estar atentos a esse período mais crítico. Estamos em alerta e vamos continuar trabalhando junto com os municípios para encontrar soluções, que sabemos que são sempre complexas, mas atuando de maneira integrada é possível desenvolver planos que ajudarão toda região”, ressaltou.

Ações pontuais

Ao longo do ano os municípios promovem uma série de ações e obras para combater os efeitos das cheias, como a limpeza de bocas de lobo, córregos e rios. Essas iniciativas são reforçadas entre o fim e o início do ano com o Plano Verão para atuar nos meses que registram alto volume de chuvas.