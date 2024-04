Escola Clínica para Autismo de Mogi será entregue neste sábado

Na tarde desta quarta-feira (24/04), Mogi das Cruzes recebeu a visita da Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo, Silvia Grecco, que veio conhecer de perto a Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista (TEA) Profª Neuraide Rezende da Silva Fujita. A entrega oficial está marcada para o próximo sábado (27/04), às 10 horas.

A unidade será referência para um centro similar que será inaugurado na capital. A visita foi acompanhada pela diretora do Departamento de Educação Especial e Inclusiva, Andrea Pereira de Souza. A escola é a sexta e maior unidade do país, e está preparada para oferecer inicialmente cerca de 1.350 atendimentos mensais em diversos setores. Entre os serviços disponíveis, destacam-se o Atendimento Especializado Clínico/Terapêutico, conduzido por uma equipe transdisciplinar, e o Atendimento Educacional Especializado, garantindo uma abordagem completa e personalizada para cada aluno, após passarem pela triagem.

Silvia Grecco expressou sua satisfação em ver o projeto concretizado, destacando não apenas sua perspectiva como gestora, mas também como mãe. Ela elogiou a iniciativa do prefeito Caio Cunha em priorizar o cuidado com as pessoas autistas de Mogi das Cruzes, afirmando que o equipamento certamente transformará vidas na cidade. Além disso, a Secretária da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo anunciou sua intenção de retornar à cidade para compartilhar experiências e colaborar ainda mais nessa causa. Ela enfatizou o compromisso em estabelecer um centro para TEA na capital, com uma abordagem diferenciada, mas com o mesmo propósito de proporcionar qualidade de vida, perspectiva e oportunidades para as pessoas autistas.

A Escola Clínica de Mogi das Cruzes apresenta instalações especialmente preparadas para atendimentos clínicos e terapêuticos, com uma equipe transdisciplinar e um ensino personalizado.