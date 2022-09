Região terá investimentos de mais de R$ 500 milhões pelo programa Renasce Tietê

A direção do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê recebeu a notícia do investimento de mais de R$500 milhões para o desenvolvimento do programa Renasce Tietê, que visa intensificar a revitalização de um dos principais rios de São Paulo, que nasce em Salesópolis e passa pelos municípios de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Guarulhos.

A informação foi confirmada durante reunião de prefeitos do consórcio, que abriu a Festa da Nascente do Tietê, no município de Salesópolis, e contou com a participação do governador Rodrigo Garcia, por meio de videoconferência, e as presenças do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Fernando Chucre, e do superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Francisco Loducca.

O investimento no Renasce Tietê será viabilizado por meio de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida do Governo do Estado. A parceria será assinada no próximo dia 29.

“O Governo do Estado tem compromisso e responsabilidade em investir em ações que reforcem o desenvolvimento sustentável do Alto Tietê e a preservação dos nossos mananciais para garantir a qualidade de vida da população”, afirmou o governador durante o anúncio.

O prefeito de Salesópolis e vice-presidente do CONDEMAT, Vanderlon Gomes, falou sobre os investimentos para a valorização e preservação dos recursos naturais da região.

“O Rio Tietê é um dos mais importantes do Estado, responsável por abastecer milhares de famílias da Região Metropolitana. Estes investimentos são fundamentais para garantirmos a qualidade da água que brota aqui em Salesópolis e percorre várias cidades fomentando a agricultura e o turismo regional e impulsionando o desenvolvimento econômico”, disse.

A implantação do Renasce Tietê terá início a partir do ano que vem até 2027 e engloba a construção de um novo núcleo de cultura, educação, esportes e lazer na Barragem Ponte Nova; a reforma e ampliação do Parque das Nascentes; a melhoria do acesso ao parque e o restauro florestal de 36 hectares de vegetação e matas ciliares, no município de Salesópolis.

Na região de Mogi das Cruzes serão implantados coletores no trecho de área urbana que encaminharão os efluentes para tratamento na ETE Suzano ou outros locais adequados.

O programa prevê, ainda, o fomento à economia circular, capacitação em atividades produtivas, além da ampliação do uso de novas tecnologias de controle para o monitoramento qualitativo e quantitativo das águas do rio e o desassoreamento dos pontos críticos na calha e nos principais afluentes.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, além do programa Renasce Tietê, todo o trecho do rio que está inserido na região do Alto Tietê continua a receber recursos oriundos do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado (DAEE). Mais de R$ 2,9 milhões foram investidos na contratação de um estudo, já em desenvolvimento, para apontar soluções que reduzam a carga poluidora das áreas urbanas, que são lançadas no rio.

“Os investimentos para a preservação e recuperação de todo o Rio Tietê têm sido uma das nossas prioridades, assim como foi feito no Rio Pinheiros”, destacou o secretário de Estado, Fernando Chucre.