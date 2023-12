Região central de Mogi ganhará 150 vagas adicionais de estacionamento

O comércio da Região Central de Mogi das Cruzes ganhará um importante apoio a partir desta quinta-feira (14). A área, que é um dos mais tradicionais centros de compras da cidade, receberá 150 vagas adicionais de estacionamento. Para a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), a medida facilitará o acesso dos consumidores e apoiará as vendas de fim de ano, o melhor momento para o comércio mogiano.

Seguindo até o dia 13 de janeiro, a ampliação do estacionamento estará disponível durante todo o dia na rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, entre as ruas Major Sílvio de Miranda e Barão de Jaceguai, e na rua Braz Cubas, entre a rua Coronel Marcolino Paiva e a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

No período noturno – das 19 horas a meia-noite – as vagas estarão liberadas na rua José Bonifácio, entre as ruas Major Arouche de Toledo e Doutor Deodato Wertheimer, e na rua Braz Cubas, entre a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e a rua Barão de Jaceguai.

Para esse Natal, a ACMC espera uma alta entre 10% e 12% no volume de vendas em comparação com o mesmo período de 2022. “O aumento de vagas de estacionamento na Região Central é um pedido da Associação Comercial para oferecer mais mobilidade aos clientes que buscam o endereço. A expectativa é que o movimento nas lojas, não apenas no Centro, mas em todos os bairros de Mogi das Cruzes, como Jundiapeba, Brás Cubas, Vila Oliveira e César de Souza, registrem alta nos próximos dias e, especialmente, no fim de semana que antecede o Natal”, analisou a presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

De acordo com a Prefeitura de Mogi, além da ampliação das vagas de estacionamento, será intensificada a ação dos agentes municipais de trânsito no Centro ao longo do período de compras. Ainda segundo a administração municipal, desde o último dia 8, a Guarda Municipal realiza a Operação Papai Noel, com reforço do efetivo na Região Central, de Brás Cubas e da rua Thuller.