Reggae, samba e esportes animam o Sesc Mogi

O Sesc Mogi das Cruzes promete dias repletos de cultura e lazer com atrações para todos os gostos. De 15 a 19 de janeiro, o público pode aproveitar shows, atividades esportivas e eventos de literatura em um ambiente acolhedor. Grandes nomes, como Marina Peralta, além do grupo Os Paccinis que apresenta sucessos com uma experiência vibrante, estarão presentes.

No sábado, 18 de janeiro, às 19h, a cantora e compositora Marina Peralta sobe ao palco para celebrar seus dez anos de carreira, com o álbum “Rewind”. A turnê apresenta sucessos, como Agradece, e outras canções que marcaram sua trajetória no reggae brasileiro. Os ingressos já estão disponíveis para venda, e a classificação etária é 12 anos.

Já no domingo, 19 de janeiro, às 16h, o grupo Os Paccinis homenageia o samba com interpretações de clássicos de Jorge Aragão e Beth Carvalho, além de releituras modernas.

Para quem busca interatividade, a escalada radical é destaque até 19 de janeiro, com sessões diárias. As aulas abertas de danças brasileiras e o projeto “Leituras com Afeto” completam o leque de opções, promovendo lazer e conexão cultural.

Crédito: Leonardo Tavares

Marina Peralta no palco durante sua turnê “Rewind”, celebrando 10 anos de carreira