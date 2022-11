Refis em Suzano segue até dezembro

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, iniciou na quinta-feira (03/11) o Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis). A iniciativa garante aos contribuintes a possibilidade de renegociação das dívidas municipais, com 100% de desconto sobre multas e juros no pagamento à vista. Neste ano, o prazo de adesão ao programa se estende até o dia 22 de dezembro, sendo que os interessados agora contam com um novo canal de atendimento facilitado, por meio do número WhatsApp (11) 4745-2008.

De acordo com a pasta, o Refis é uma importante ferramenta ao contribuinte, já que permite a negociação de dívidas com opções de pagamento facilitado, com parcelamento em até 24 vezes, além do desconto no pagamento à vista. O benefício abrange todos os tributos municipais em atraso, executados ou não, nos últimos cinco anos, desde 2017. Entre eles estão o Imposto Sobre Serviços (ISS), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outras taxas.

Neste ano, além da adesão online por meio do Portal do Cidadão, acessível pelo site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br), os contribuintes poderão ser atendidos de maneira remota pelo número WhatsApp (11) 4745-2008, contando com o apoio de uma assistente virtual, a Suzy. Segundo o secretário Itamar Viana, a iniciativa garante maior proximidade com o contribuinte e um atendimento personalizado às necessidades de cada munícipe.

“A ideia é analisar a situação de cada um e oferecer a melhor forma de negociação, em um atendimento personalizado e garantindo mais conforto ao cidadão, que poderá ser atendido por meio do aplicativo WhatsApp, sem sair de casa. A expectativa é de que essa nova ferramenta implementada alcance ainda mais pessoas, para que todos tenham a possibilidade de ficar em dia com a cidade, quitando seus débitos e contribuindo por uma Suzano cada dia melhor”, afirmou destacando a importância da quitação para a regularização e transferência de bens imóveis e da arrecadação para a execução de obras e serviços no município.

Vale frisar que o atendimento presencial também segue em vigência no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado no número 210 da avenida Paulo Portela, na região central da cidade. Os munícipes ainda poderão ser orientados pelo setor de Dívida Ativa no telefone (11) 4745-2007.