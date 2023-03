Radares nas avenidas Japão e Guilherme George iniciam período de testes nesta quinta

Os pontos de fiscalização eletrônica instalados na avenida Guilherme George, altura do número 2.336, e na avenida Japão, próximo ao número 961, iniciarão período de testes e adaptação a partir da próxima quinta-feira (09/03) sem autuar os motoristas. A medida terá validade de uma semana, até o dia 17 de março. A partir do dia 18, os motoristas que desrespeitarem o limite de velocidade passarão a ser multados.

Os equipamentos transferidos faziam a fiscalização nos dois sentidos da avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, altura do número 215. Não há ampliação no número de equipamentos na cidade.

As avenidas Guilherme George e Japão estão recebendo os equipamentos após acompanhamento realizado pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A medida busca ampliar a segurança viária nos locais e prevenir acidentes. O Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) fará a aferição dos radares nesta quarta-feira (08/03).

Antes de iniciar o período de testes e adaptação, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização dos locais, inclusive com a implantação de faixas para alertar a população e os moradores. As medidas fazem parte da diretriz da administração municipal de ampla divulgação e transparência no funcionamento dos equipamentos de fiscalização eletrônica na cidade.

A avenida Guilherme George é um importante corredor que liga Mogi das Cruzes ao município de Suzano e recebe grande fluxo de veículos diariamente, inclusive caminhões. O local definido também é trecho de entrada e saída da cidade, o que auxilia no trabalho de segurança pública, com o controle de veículos que chegam ou deixam o município, por meio dos leitores automáticos de placas (LAP).

Já a avenida Japão é um acesso importante para o distrito de Braz Cubas e bairros como o Alto do Ipiranga, Vila Cléo e a Vila Lavínia. No trecho em que o equipamento de fiscalização eletrônica está sendo instalado, foi observado contínuo desrespeito de motoristas aos limites de velocidade. Além disso, o local também registra intensa movimentação de veículos e pedestres, além de circulação do transporte coletivo e cruzamentos com dificuldade de visibilidade.

No ano passado, foram registrados sete acidentes sem vítimas no trecho da avenida Japão entre os números 838 e 1.019, cerca de 10% do total da via. O equipamento também tem a função de prevenir novas ocorrências.

A fiscalização eletrônica faz parte do trabalho integrado de segurança viária realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. As ações também contam com intervenções de educação para o trânsito, sinalização e engenharia de tráfego.