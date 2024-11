Quedas de idosos podem  ser diminuídas com cuidados especiais

O avanço da idade faz com o que o corpo não tenha uma resposta tão imediata e as quedas podem ser fatais. Os idosos ficam mais propensos a acidentes como estes.

Entender melhor o envelhecimento, como isso afeta o cotidiano dos idosos e os riscos de acidentes, serve de alerta.

De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, todos os anos, 40% dos brasileiros com 80 anos ou mais sofre uma queda. A Sarcopenia é uma das causas deste tipo de acidente. Trata-se de uma perda acelerada de massa e força muscular com redução do desempenho. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nas pessoas entre 60 e 70 anos, a doença varia de 5% a 13%; entre os idosos com mais de 80 anos pode oscilar de 11% a 50%.

O ortopedista mogiano, Fernando Abdala, explica que a redução da massa muscular e a rigidez articular fazem com que o idoso tenha mais dificuldade em transpor obstáculos, o que resulta em maiores chances de sofrer uma queda. Segundo Abdala, as formas de prevenção envolvem alimentação saudável, rica em proteína, e atividade física, além de acompanhamento médico.

Pessoas de mais idade, porém, são avessas às academias, por não se identificarem com o público fitness ou o ambiente.

Mas, um ambiente acolhedor e diferenciado resulta em uma resposta mais rápida do corpo aos exercícios e no ganho de autonomia do paciente.

Abdala também enfatiza outros fatores associados às quedas dos idosos que merecem atenção, como baixa visão, que exige atenção à acuidade visual, e falta de equilíbrio. Por isso, é preciso ter um olhar global no que se refere à prevenção de quedas.

Como dicas de prevenção para quedas de pessoas idosas, o médico comenta sobre o acompanhamento médico, o tratamento de déficit de visão, a prática de atividade física para recompor massa muscular e óssea, ter uma alimentação saudável com consumo de proteínas e tomar banho de sol diariamente.

Em casa, alerta para que sejam evitados os tapetes, para que sejam instaladas barras de apoio nas paredes do banheiro e uma iluminação por toda a extensão das escadas, e que seja evitado andar só de meias.

“O ideal é que o idoso tenha um acompanhamento médico para que seja feito o tratamento dele como um todo. Essas situações associadas podem gerar um cenário com agravantes para a vida do paciente”, aponta.

