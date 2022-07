Um grupo de psicólogos e psicanalistas acaba de lançar o livro “O povo nos discursos de posse de presidentes do Brasil. Recortes históricos e reflexões psicanalíticas”. Um dos autores, Antonio Bernardo Araújo Junior, tem estreita ligação com Mogi das Cruzes. Ele já trabalhou na cidade e utilizou muito de sua experiência profissional obtida na cidade para colaborar com a obra.

O livro traz uma discussão focada no povo brasileiro tal como ele é inserido nos discursos de posse de chefes de Estado e também analisa esta presença desde os primeiros governantes do Brasil, passando pelos diferentes regimes de governo e chegando aos dias de hoje. Apoiado nos fatos históricos e com a retaguarda teórica da psicanálise aplicada, o livro leva a reflexões a partir da investigação sobre o conteúdo explícito ou implicito nas falas dos presidentes – no dia em que assumiram a cadeira mais importante da nação.

Escrito por nove autores, o texto traz informações sobre a biografia de cada um dos presidentes e apresenta o momento histórico de cada período. A obra foi produzida pelo “Laboratório de Psicanálise, Saúde e Cultura” do curso de psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e foi publicado pela Editora Reflexão.

Segundo a psicóloga e psicanalista Berenice Carpigiani, idealizadora e autora do projeto, o livro apresenta um texto que, além de percorrer os fatos políticos e históricos emblemáticos da construção da história do Brasil, se propõe a descobrir o lugar ocupado pelo povo a partir dos discursos de posse de presidentes do Brasil, eleitos ou não pela população. A análise apoiada na construção dos discursos leva a perceber as potências e as inseguranças, as tentativas e os equívocos que estão na base das reações e escolhas políticas do povo.

Segundo o autor Antônio Bernardo Araújo Júnior não é somente um material sobre política: “Este é um trabalho ousado e necessário que faz uso da ciência para realmente se aproximar e enxergar o povo brasileiro como ele realmente é e como tem sido sua tratativa em toda a construção de País para compreendermos as repetições e vícios políticos e os impactos nos dias de hoje”, afirma.

Os autores irão expor e conversar sobre a obra na 26ª Bienal do Livro em São Paulo nesta quinta-feira (7/7), naquele que é o principal evento de publicações de livros do Brasil.