Psicologia da UMC está entre os cinco melhores cursos de São Paulo

O curso recebeu quatro estrelas pelo Guia da Faculdade Estadão – Quero Educação

A UMC celebra mais um reconhecimento pela qualidade de ensino oferecida. O curso de Psicologia foi classificado entre os cinco melhores entre as Universidades privadas de São Paulo, de acordo com o Ranking Universitário da Folha 2024 e recebeu quatro estrelas no Guia da Faculdade Estadão-Quero Educação. Essas premiações demonstram todo comprometimento e constante investimento da UMC em oferecer o melhor ensino de qualidade e excelência.

Segundo o pró-reitor acadêmico prof. dr. Cláudio José Alves de Brito, os resultados que a UMC vem obtendo são frutos dos esforços em conjunto que toda comunidade acadêmica busca sempre. “Esses rankings nos motivam a continuar investindo em qualidade e inovação”, avalia.

A prof.ª mestre Ana Cristina Arzabe, coordenadora do curso de Psicologia, destaca também o envolvimento de toda equipe acadêmica, que se dedica para uma entrega de ensino comprometida e um atendimento de qualidade à população por meio da Clínica de Psicologia. “Fico orgulhosa com essa conquista, pois ela revela que estamos evoluindo na nossa qualidade educacional e formando profissionais cada vez mais capacitados”, declara.

O Ranking Universitário Folha (RUF) é uma avaliação anual que classifica as universidades brasileiras com base em cinco indicadores: Pesquisa, Ensino, Mercado, Internacionalização e Inovação. A metodologia do RUF é baseada em rankings internacionais e em uma revisão de literatura sobre avaliação de ensino superior.

Os dados são coletados por uma equipe da Folha em várias fontes, como: Bases de patentes brasileiras (Inpi); Bases de periódicos científicos (Web of Science e SciELO); Bases do Ministério da Educação (MEC); Agências de fomento à ciência federais e estaduais e Pesquisas nacionais de opinião do Datafolha.

Importante destacar que o curso de Psicologia da UMC, criado em 1969, foi um dos primeiros de São Paulo, no Estado existiam apenas os cursos de Psicologia da USP e o da PUC-SP, com uma história de mais de 55 anos em atividade, a UMC tem formado inúmeros profissionais com atuação no Brasil e internacionalmente. O curso oferece ainda aos alunos acesso a atividades de pesquisa e estrutura com laboratórios equipados específicos de Anatomia, Informática e Serviço-Escola. As inscrições para o vestibular de Psicologia 2025 já estão abertas e podem ser feitas pelo link (https://ingresso.umc.br/inscricao/contato/?curso=psicologia+).

