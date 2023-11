PS da Santa Casa vai funcionar por mais seis meses

Os mogianos não vão ficar sem Pronto-Socorro – pelo menos por enquanto. Após reunião realizada, em São Paulo, com o secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva, a Santa Casa de Mogi concordou em prorrogar o contrato para o atendimento de emergência por mais 180 dias, ou seja, seis meses. Novos encontros acontecerão para buscar um consenso entre as partes a respeito dos serviços.

Segundo nota oficial da entidade filantrópica, prorrogar o convênio se faz necessário para dar tempo de fazer os estudos de reorganização de todos os equipamentos, e verificar se todas as demandas reprimidas serão atendidas e se existirão novas necessidades de ofertas para a Saúde dos mogianos.

Todos concordaram que este prazo é justo e suficiente para a execução desta reorganização”, diz a nota.

Em vídeo divulgado nas redes sociais na manhã de quarta (01/11), o prefeito Caio Cunha comunicou que “nos próximos dias o Estado vai chamar novamente a Santa Casa para fazer alguns ajustes da parte financeira. Nós aproveitamos também para falar sobre a questão da hemodiálise e sobre a falta de leitos de média e alta complexidade”.