Prosa Socioambiental tratará sobre emergência climática

Evento gratuito acontece nesta segunda-feira em Mogi das Cruzes e tem 40 vagas

Um bate-papo com jeito de palestra sobre emergência climática acontecerá nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, no Pipa Hub, em Mogi das Cruzes, com o convidado José Valverde Machado Filho.

O evento será aberto ao público, mas os interessados em participar devem se inscrever com antecedência pelo site (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY1cpXE-JPkTIg9_afjGIDiJz0lI9PFiNk5yHUXI6x23gc_Q/viewform?pli=1). No total são oferecidas 40 vagas.

Além do tema central, a ação contará com assuntos sobre criança e natureza e sustentabilidade ambiental desde o acadêmico até o trivial, buscando envolver e conectar as pessoas.

Com duração de uma hora, a conversa terá como tema: Do lixo aos resíduos sólidos – aspectos históricos e desafios contemporâneos, e será gratuita. Os inscritos podem contribuir levando um quilo de recicláveis limpos e secos.

Para mais informações, o telefone é o (11) 4798-5966.