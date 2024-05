Promoção da Cadeia Produtiva do Mel acontece no Mercadão de Mogi

O Mercado Municipal de Mogi das Cruzes receberá neste sábado (25), das 10h às 14h, a Promoção da Cadeia Produtiva do Mel. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com produtores e instituições do setor.

Mogi das Cruzes tem, aproximadamente, 12 produtores de mel com uma produção anual de cerca de 10 toneladas. Para o secretário Felipe Almeida, “realizar eventos como este, que promovem a cadeia produtiva do mel, pode trazer benefícios econômicos, ambientais e sociais, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e integrado da região”.

A ação tem como objetivo promover o conhecimento, a venda e o consumo de mel e seus derivados na região. Será distribuído pão de mel para degustação, produzido pelos alunos dos cursos de Nutrição e Gastronomia do Centro Universitário Braz Cubas, e apresentadas sugestões de receitas aos visitantes.

Também como ação de incentivo à cadeia produtiva do mel na cidade, a Prefeitura de Mogi das Cruzes incluiu a compra do produto no Programa Mogiano de Aquisição de Alimentos, política pública que compra insumos cultivados pelos produtores rurais mogianos para entregar a 2,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade beneficiadas pelo programa Quitanda Social, da Secretaria de Assistência Social.

O Mercado Municipal de Mogi das Cruzes fica na Rua Coronel Souza Franco, 440, no Centro.

Crédito: Warley Kenji/PMMC



O evento acontecerá perto da rampa de acesso do Mercadão