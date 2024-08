Projeto sobre reciclagem e natureza chega a Mogi das Cruzes

As crianças de Mogi das Cruzes viverão uma experiência de conscientização ecológica entre os dias 26 e 30 de agosto. Com o objetivo de promover peças de teatro, oficinas com materiais recicláveis, além da edição e distribuição de livros de literatura infantil, o projeto “Lixinho ou lixão: todos têm o seu latão” fará passagem pela cidade.

De acordo com a programação, a E.M. Lourdes Maria Prado Aguiar receberá a iniciativa no dia 26. Depois, respectivamente, a E.M. Fujitaro Nagao, E.M. Profa. Maria Ap. de Faria, e, fechando o calendário, a E.M. Maria Luiza Menezes de Fonseca.

A iniciativa tem em seu conceito os números alarmantes de resíduos produzidos e não aproveitados no Brasil, sendo que, no país, só acontece a reciclagem de 4% de aproximadamente 82 milhões de toneladas de resíduos, sendo os demais destinados para aterros controlados, lixões, ruas e praças.

Com isso, a proposta do projeto é trazer ecologia e cidadania para as crianças, por meio da criação, produção e circulação de peças de teatro infantil, oficinas de artes plásticas com materiais recicláveis e edição e distribuição de livros de literatura infantil. Tais combinações de atividades visam promover a conscientização ambiental para as crianças, de forma gratuita.

O projeto pretende despertar a conscientização ambiental nas crianças, para incentivar a separação do lixo e cuidado com o meio ambiente, por meio de uma linguagem lúdica e acessível. Também, pretende promover o interesse pela arte, literatura e interpretação, através dos espetáculos, oficinas e livros, com os seguintes temas: importância da reciclagem; funcionamento da coleta seletiva; benefícios da separação do lixo ao meio ambiente e transformações positivas na natureza através da mudança de hábitos.

Com a Lei de Incentivo à Cultura, a ideia tem a produção da IOS Empreendimentos Culturais LTDA, apoio da Komedi Projetos e Incentivar Produções, com patrocínio da Rud Correntes e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“Acreditamos que a educação é a chave para um futuro mais verde e próspero, e estamos orgulhosos de apoiar esforços que promovam o conhecimento e a preservação dos nossos recursos naturais”, comenta Luciano Fernandes, Diretor Administrativo e Financeiro da RUD.

Escolas Municipais de Mogi receberão o projeto