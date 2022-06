Projeto quer acabar com os “fura-fila” em Mogi

O prefeito Caio Cunha esteve na Câmara para protocolar dois projetos de lei que dispõem sobre o combate à corrupção nas áreas de Saúde e Educação. Ambas as proposituras entraram para deliberação e instituem o mecanismo “Fura-Fila Zero” nos serviços de saúde e de educação no município.

A propositura prevê a divulgação das listas de espera na Internet e nas portas de prédios públicos de ambas as pastas, com acesso irrestrito e atualização de no mínimo uma vez por mês.

No caso da lista de espera por atendimentos da saúde, a previsão é divulgar a relação e a ordem de espera de pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e leitos hospitalares, tanto para internações como para intervenções cirúrgicas. Já no caso da educação a lista a ser divulgada é a das crianças que aguardam vagas em creches — inclusive as unidades conveniadas.