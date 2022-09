Projeto prevê novas ciclovias em Suzano

A Prefeitura de Suzano apresentou esta semana o novo Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa. A ação inédita contempla o estudo de implantação de novas ciclovias no município. A iniciativa tem o objetivo de garantir mais segurança e atender às necessidades dos ciclistas de Suzano, promovendo uma cidade mais sustentável, saudável e gentil. O estudo terá duração de cinco meses, com previsão de conclusão em março e investimento de R$ 178 mil.

Atualmente, Suzano conta com nove quilômetros de rede cicloviária. São duas ciclofaixas, sendo uma no bairro Cidade Miguel Badra, que envolve a avenida Edmilson Rodrigues Marcelino e a rua Jesusa Sanches Pricevicius, com cerca de 3 mil metros de comprimento, e outra na avenida Brasil, entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo, de 1,8 mil metros.

A cidade também tem duas ciclovias importantes: uma na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, entre o Parque Maria Helena e a Vila Maluf, com 1,6 mil metros de extensão, e outra na avenida Mogi das Cruzes, entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo, com 720 metros. Além disso, ciclistas ainda têm à disposição uma pista no Parque Municipal Max Feffer. A estrutura é destinada também a praticantes de caminhada e de corrida e a usuários de patins, patinetes, entre outros.

Com o novo Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa a expectativa é de que a rede seja ampliada para outras regiões, com a intenção de contar com ciclovias em áreas estratégicas, como na avenida Jorge Bey Maluf, que liga Suzano e Mogi das Cruzes, e na avenida Senador Roberto Simonsen, que vai ter um novo trecho de ligação da região da Casa Branca com o centro.

O lançamento foi prestigiado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que comemorou a novidade. Para além da reestruturação urbana, o prefeito também destacou a importância da bicicleta para o estímulo à prática do exercício físico. “Sou um grande entusiasta do ciclismo, um hábito que adotei nos últimos anos e que tem feito total diferença na minha rotina. Tenho certeza de que essa ampliação da malha cicloviária virá a transformar nossa cidade e a qualidade de vida dos suzanenses”, comentou.