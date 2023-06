Projeto prevê a criação de mais cargos na Guarda Municipal

O prefeito Caio Cunha encaminhou, na terça-feira (6), um projeto de lei à Câmara Municipal para o aumento do efetivo da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. A assinatura do documento e o encaminhamento ao Poder Legislativo foram realizados durante reunião com o vereador Maurino José da Silva, presidente da Comissão de Transporte e Segurança Pública.

O projeto de lei prevê a criação de 148 novos cargos para a Guarda Municipal e deverá ser analisado pelos vereadores. Com a aprovação, o efetivo da corporação passaria a contar com 402 guardas municipais. Atualmente, o contingente é de 254 profissionais.

“O fortalecimento da Guarda Municipal é um compromisso da administração e ampliar o efetivo da corporação faz parte deste trabalho, junto com o investimento em novos equipamentos, treinamento e tecnologia. O objetivo é melhorar a cada dia segurança da população, em um trabalho conjunto com as Polícias Militar e Civil”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha, o secretário adjunto da pasta, Alexandre Ribeiro, e o comandante da Guarda Municipal, Walter Siqueira, também participaram da reunião.