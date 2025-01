Projeto para fortalecer políticas voltadas às famílias ganha adesão na Câmara de Mogi

Iniciativa marca o primeiro projeto protocolado na nova legislatura da Câmara de Mogi das Cruzes

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes oficializou a criação da Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família, iniciativa que busca fortalecer políticas públicas voltadas ao apoio às famílias e à valorização da vida. O projeto já conta com a assinatura de 19 vereadores, enquanto outros quatro ainda analisam a adesão.

Proposto pelo vereador John Ross (PRD), o projeto tem como objetivos aprimorar políticas públicas para fortalecer a instituição familiar, promover debates e audiências públicas sobre o tema, além de avaliar o impacto das políticas existentes. O projeto também prevê o diálogo com representantes da sociedade civil e entidades especializadas.

Até o momento, assinaram a proposta os vereadores: John Ross (PRD), Bi Gêmeos (PSD), Clodoaldo de Moraes (PL), Dr. Otto Rezende (PSD), José Francimário Vieira (PL), Felipe Lintz (PL), Fernanda Moreno (MDB), Johnny da Inclusão (AVANTE), Juliano Botelho (PSB), Malu Fernandes (PL), Marcos Furlan (PODE), Maurinho do Despachante (PRD), Mauro Araújo (MDB), Mauro do Salão (PL), Osvaldo Silva (REPU), Pedro Komura (UNIÃO), Priscila Yamagami (PP), Rodrigo Romão (PC do B) e Vitor Emori (PL).

A proposta tem como base a Constituição Federal, que reconhece a família como base da sociedade, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que assegura o direito à vida e à segurança pessoal.

A Frente Parlamentar contará com a participação de vereadores e membros da sociedade civil e terá como atividades principais a realização de audiências públicas, estudos e proposições legislativas voltadas à valorização da vida e ao fortalecimento das famílias em Mogi das Cruzes.

Documento assinado pelos parlamentares que aderiram ao novo projeto em Prol da Vida