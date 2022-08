Projeto Noites do Mistério será realizado no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti

A segunda edição do programa Patrimônio em Debate realizará nesta sexta-feira (19/08), como parte de seu ciclo de atividades, um passeio guiado pelo projeto Noites do Mistério no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti. A visitação monitorada é de uma ação com o intuito de difundir a história e a cultura popular de Mogi das Cruzes.

Foram disponibilizadas 25 vagas no ônibus, com saída do Casarão do Carmo, às 18h. Além das vagas individuais, foram ofertadas dez credenciais para carros particulares adentrarem o hospital, com no máximo quatro pessoas por veículo. As inscrições para o Noites do Mistério podem ser feitas pelo preenchimento do formulário online. As vagas são limitadas e em caso de chuva, a visita monitorada terá sua data redefinida.

O Departamento de Fomento e Patrimônio Histórico, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes, vem promovendo uma série de atividades com intuito de pensar, discutir, valorizar e planejar ações em torno das temáticas dos patrimônios materiais, imateriais e paisagísticos do município. Nessa edição especial, os participantes poderão conhecer mais sobre as histórias, curiosidades e lendas do Hospital Dr. Armaldo Pezzuti Cavalcanti, construído em 1928 para abrigar os pacientes portadores de hanseníase.

O Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti está localizado na rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves, Km 3,5, s/nº, em Jundiapeba.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Serviço:

Data: 19/08/2022, sexta-feira – Noite de Mistérios – Edição Especial Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti

Local: Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti

Horário: 19h (saída às 18h do Casarão do Carmo – Para quem irá de ônibus)

Atividade: Roteiro Histórico e Cultural