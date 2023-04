Projeto do Sesc sobre Dona Ivone Lara termina no domingo

Segue até domingo, dia 23, no Sesc de Mogi, o Projeto Dona Ivone Lara, Axé!, que homenageia a vida e obra da artista, que, se estivesse viva, comemoraria 101 anos. Esta semana foi repleta de atividades, como exibição de filmes, debates sobre saúde mental e shows com base no repertório da cantora, o que se repete no domingo, 23.

E a apresentação desse dia também será em homenagem ao Dia Nacional do Choro. O choro tem tudo a ver com o projeto – as melodias de Dona Ivone Lara, segundo a própria artista, tiveram grande influência do choro.

O grupo Sonho Meu, liderado por Henrique Araújo, vai encerrar o projeto neste domingo, a partir das 16h, com show gratuito.

Henrique Araújo é cavaquinista, bandolinista, arranjador e diretor musical. É responsável pela direção dos quatro shows que integram este projeto. Já o Grupo Sonho Meu é composto por Alexandre Ribeiro (clarinete), Allan Abbadia (trombone), Alfredo Castro (percussão), Gian Correa (violão 7 cordas), Henrique Araújo (direção musical, cavaquinho e bandolim), Morgana Moreno (flauta) e Xeina Barros (percussão).