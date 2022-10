Projeto da Clínica de Psicologia UMC é premiado no Simpósio Nacional de Saúde LGBTQIA+

O professor de psicologia da UMC Flávio Alves da Silva representou a Universidade durante o 1º Simpósio Nacional de Saúde LGBTQIA da Universidade Federal de Uberlândia em Minas Gerais, por conta de um trabalho realizado na Clínica de Psicologia UMC para a população LGBTQIA+ do Alto Tietê e região.

O trabalho certificado tem como título, ‘A formação em psicologia e o atendimento à população LGBTQIA+ em um serviço-escola’ realizado há dois anos pela instituição. A UMC foi destaque entre os participantes por ser a única universidade privada atuando em programas desta natureza.

“Este trabalho é um relato de experiência, cujo objetivo é discutir as atividades de um Serviço-Escola de Psicologia e os serviços prestados à população LGBTQIA+, prioritariamente o segmento trans, a partir do atendimento psicossocial voltado especificamente para esta população”, explica o professor Flávio.

O Simpósio foi organizado pelo PROFSAÚDE, um conjunto de programas de Mestrado de Universidades Federais, com o apoio da FIOCRUZ e da ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O simpósio foi pensado para debater essas conquistas de direitos, além de ser uma forma de fortalecer a luta por mais políticas públicas para a população LGBTQIA+.

Sobre o trabalho

Na UMC, este trabalho da Clínica de Psicologia surgiu a partir da iniciativa de alunos e professores em contato com movimentos sociais e lideranças LGBTQIA+. “Como a nossa região não dispõe de serviços específicos, nos tornamos referência no atendimento do Alto Tietê e hoje já estamos recebemos demandas de serviços da cidade de São Paulo e de Guarulhos”, explica o professor Flávio.

Este trabalho visa atender a população LGBTQIA+ convocando as graduações em Psicologia e da Saúde para a reconstruir seus currículos e abordar temas costumeiramente apagados e proporcionar experiências junto à população minoritária. As universidades têm o desafio de enfrentar preconceitos, discriminações, limites da formação profissional que impedem o acesso da população LGBTQIA+ aos serviços de saúde.