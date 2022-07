Projeto Caravana Sinos vem a Mogi para atividades de música

A Caravana Sinos estará em Mogi das Cruzes (SP), entre os dias 13 e 17 de julho, onde serão realizadas atividades específicas para madeiras, metais e percussão, além de educação musical e regência de banda. Nesta edição, a Caravana conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e de suas secretarias municipais de Cultura e de Educação, Associação, e também da Orquestra Sinfônica da cidade. O Sistema Nacional de Orquestras Sociais – Sinos integra o programa Arte de Toda Gente, uma parceria da Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música.

As Caravanas Sinos oferecem gratuitamente capacitações dedicadas ao ensino e prática de diferentes instrumentos e à regência, entre outras. As atividades, gratuitas, têm à frente um time de profissionais de música integrantes da rede do Sinos. As aulas são realizadas nos espaços dos projetos sociais e em instituições parceiras, como escolas, conservatórios, universidades, teatros, orquestras profissionais e associações.

Em Mogi, as oficinas serão ministradas pelos seguintes músicos\professores: Marcelo Jardim (Regência e Prática de Orquestra), Maurício Maas (Educação Musical), Nikolay Genov (Trompa), Carlos Freitas (Trombone), Daniel de Oliveira (Clarineta), Douglas Braga (Saxofone), Flávio Gabriel (Trompete), Fernanda Kremer (Tímpano e Percussão) e Luiz Ricardo Serralheiro (Tuba). A iniciativa é parte integrante das ações do projeto pelo Brasil, e contará com a estrutura pedagógica dos Painéis Funarte de Bandas de Música.

Além das aulas, haverá apresentações de bandas formadas pelos alunos participantes, no tradicional Teatro Vasques, no centro da Cidade.

A relação completa de aulas e apresentações, com suas datas e horários, mais informações dos professores e o formulário para inscrições estão no site https://caravana.sinos.art.br.

O projeto Sinos

Lançado em julho de 2020, o Sinos é formado por uma rede de dezenas de profissionais de música, que atuam em cursos, oficinas, concertos e festivais. As atividades se iniciaram exclusivamente online e, aos poucos, se estendem a ações presenciais, em todas as regiões do país. A ideia é capacitar regentes, instrumentistas, compositores e educadores musicais, apoiando projetos sociais de música e, ainda, contribuir para o desenvolvimento das orquestras escolas de todo o país. Para mais detalhes sobre o projeto visite o site www.sinos.art.br.

Serviço:

Caravana Sinos em Mogi das Cruzes

Quando: de 13 a 17 de julho de 2022

Onde: Sede da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes Ciarte (Rua Ricardo Vilela, 69, Centro) e Teatro Vasques -(Rua Dr. Corrêa, 515, Centro), Mogi das Cruzes/SP,