Projeto capacita 15 mulheres da Vila Estação para atuarem na construção civil

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), promoveu na manhã desta sexta-feira (30/09) a formatura de um grupo de 15 mulheres da Vila Estação. Todas elas participaram do projeto Concreto Rosa/ Mulheres no Imobiliário e receberam, ao longo de dez dias, aulas para atuarem profissionalmente na construção civil.

Além dos ensinamentos sobre pintura e acabamentos, as alunas também receberam gratuitamente um kit básico de ferramentas, ajuda de custo no valor de R$ 200,00 e equipamentos de proteção individual. O curso foi ofertado especificamente para mulheres da Vila Estação, que é uma região de vulnerabilidade e, entre as 15 formadas, cinco já foram selecionadas para trabalhar nas reformas de moradias que estão em andamento no bairro, pelo programa Viver Melhor.

O presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos, esteve na cerimônia de formatura, que foi realizada na própria Vila Estação e lembrou que o projeto é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com subsídio da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. “Foi uma maneira que encontramos de capacitar mulheres para trabalharem na construção civil. Este foi um piloto e com certeza vamos estender”, destacou, ressaltando também os benefícios levados às alunas.

“O objetivo é dar autonomia, liberdade financeira e criar condições e oportunidades para que as mulheres obtenham renda. Hoje já é a formatura, porém isso é apenas o começo de uma nova etapa na vida de vocês. Continuem estudando, se capacitando e sigam firmes nessa batalha”, complementou.

A vice-prefeita, Priscila Yamagami, também participou da formatura e estimulou o grupo a seguir unido, além de destacar a parceria para a realização do curso. “Essas parcerias são fundamentais para que a gente possa continuar evoluindo e trazendo ações assim para comunidades da nossa cidade. O que eu peço aqui hoje é para que vocês se unam, criem grupos, páginas em redes sociais, divulguem o trabalho de vocês e contem conosco nesse importante processo de fortalecimento do grupo”.

O coordenador municipal de Habitação, Rogério Dirks, ressaltou que trata-se de uma iniciativa inovadora. “Esse curso era um sonho que vimos se transformando em realidade. É resultado de uma gestão inovadora que temos hoje na Prefeitura, que vê e valoriza ações assim. Parabéns a todas e que isso simbolize o primeiro passo para uma nova vida para vocês”.

Para as alunas, receber o certificado significou efetivamente o início de uma etapa. Caso de Ana Paula Caetano de Assis Corrêa, que já ajudava o marido em obras, porém não tinha o pleno reconhecimento por parte das equipes, por ser mulher e também por não ter curso ou formação na área. “Isso aqui é um sonho realmente que se concretiza. A sensação é de realização e empoderamento”, destacou.

Já para Silvana Aparecida Cândia, outra formada, o curso serviu para um propósito a mais. “Estava com depressão, em casa, desanimada e o curso me ajudou demais. Foram as duas melhores semanas da minha vida. Conheci vizinhos que eu não conhecia, aprendi coisas muito úteis e sou outra pessoa agora”, contou, acrescentando que já ia imediatamente aplicar o que aprendeu para renovar móveis de sua casa.

O projeto Concreto Rosa veio como um braço social do programa Viver Melhor, do Governo do Estado, que está em andamento na Vila Estação, Só ali, são 350 imóveis que já passam por reforma. O Viver Melhor também atenderá a Vila Nova União (200 imóveis) e Jundiapeba (200 imóveis). Ao todo, portanto, serão 750 moradias na cidade que receberão obras de recuperação interna e externa pelo programa.