Programação de aniversário de Mogi das Cruzes continua com festividades

Comemorações dos 464 anos de Mogi das Cruzes trazem diversão aos bairros

As comemorações em celebração aos 464 anos de Mogi das Cruzes continuam a todo vapor. A festa tomará conta do Novo Horizonte no sábado (7) e de Biritiba Ussu no domingo (8). Essas festividades têm como principal objetivo valorizar a arte e a cultura local, apresentando uma gama de artistas da região, proporcionando uma experiência rica e diversificada para todos os cidadãos.

A programação, que é totalmente gratuita e sujeita a possíveis alterações, está prevista para se estender até o final do mês de setembro. Durante esse período, várias localidades, incluindo o Conjunto Jefferson, Quatinga, Chácara Guanabara, Taiaçupeba, Sabaúna e Brás Cubas, receberão atividades culturais que prometem envolver a população de maneira descentralizada.

No sábado, as festividades no Novo Horizonte acontecerão na rua Sérgio Gonzáles Novoa, 147. A programação iniciará às 15h com a atração infantil “Trá Lá Lá Pra Brincar”, que promete encantar os pequenos. Em seguida, às 16h30, Rebeca Maria subirá ao palco para apresentar seu repertório de sertanejo universitário, trazendo alegria e animação para os presentes. Para encerrar a noite, às 18h, Demétrio Ferrari se apresentará com um show que mistura o sertanejo raiz com o atual, garantindo uma experiência musical marcante.

No domingo, as festividades se deslocarão para Biritiba Ussu, onde as atividades ocorrerão na rua Thiago Silvestre Furtado. A programação começará também às 15h com a Cia Britos, que trará uma apresentação voltada ao público infantil. Às 16h30, será a vez de Fabio Santarelli, que revisitará os clássicos da MPB dos anos 80 e 90, trazendo nostalgia e boas lembranças. Para finalizar a programação do dia, às 18h, o grupo Reviva Rock animará o público com seus sucessos de pop e rock.

O ritmo do pop, rock, clássico e MPB contagia o público na festa de aniversário