Programa promove a participação das crianças no desenvolvimento da cidade

Mogi das Cruzes, a cidade da criança, está à procura de pequenos detetives para contribuir com o desenvolvimento sustentável da cidade. Este convite está sendo feito a estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino por meio do projeto Detetives do Nosso Bairro (DNB), que vai selecionar representantes dos 11 distritos da cidade no Comitê de Crianças para o Desenvolvimento Urbano Sustentável de Mogi das Cruzes.

Podem participar crianças nascidas entre os anos de 2011 e 2014, que farão um desenho com o tema “O que posso fazer para melhorar o meu bairro?”. A inscrição pelo site do Participa Mogi poderá ser feita até o dia 30 e o desenho poderá ser entregue na escola até 4 de novembro.

Ao todo serão 24 pequenos detetives, que irão representar as crianças mogianas e serão protagonistas no desenvolvimento da cidade, identificando as demandas e contribuindo para o futuro de Mogi.Os melhores desenhos serão expostos nos equipamentos da Prefeitura e no dia 3 de dezembro será realizado um sorteio para definir os Detetives do Nosso Bairro.

Mais informações no link abaixo, onde também está disponível o edital

https://pravoce.mogidascruzes.sp.gov.br/detetives-do-nosso-bairro/